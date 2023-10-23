Подмосковный агропром перевыполнил план заготовки кормов для животных

Фото: Минсельхозпрод МО
План заготовки кормов для сельскохозяйственных животных в Подмосковье выполнен на 102%. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
В Московской области уже заготовили более 882 тыс тонн сенажа, около 660 тыс тонн силоса и более 77 тыс тонн сена. В целом на корову заготовлено 27,35 центнера кормовых единиц.
Там уточнили, что в этом году сенажа заготовили на 11% больше, чем в 2022-м. На 18% увеличился объём заготовки сочных кормов.
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«Использование в рационе качественных кормов собственного производства позволяет максимально реализовывать генетический потенциал сельскохозяйственных животных. Благодаря этому повышается молочная и мясная продуктивность, сохраняются здоровье и продуктивное долголетие скота», – отметили в пресс-службе.
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Лора Луганская