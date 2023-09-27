Подмосковный фермер решил вывести собственную породу пчёл

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«Основатель фермы – дипломированный пчеловод, преподаватель федерального образовательного проекта «Школа фермера». По его словам, новая разновидность карпатской пчелы будет сочетать в себе лучшие качества: миролюбие, большую производительность и способность противостоять агрессивным факторам окружающей среды», – говорится в сообщении.Хозяйство началось с трёх пчелосемей для домашних нужд и быстро превратилось в преуспевающее предприятие. Сейчас с одного улья пчеловод получает около 50 кг меда, а в перспективе намерен увеличить объёмы вдвое.
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