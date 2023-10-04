Подмосковный ЛиАЗ разрабатывает новую дизельную линейку автобусов

Фото: Мининвест МО
Ликинский автобусный завод запустит производство автобусов нового поколения, которые будут отвечать передовым требованиям к общественному транспорту. На развитие производства предприятие из Орехово-Зуевского городского округа получит льготный заём Фонда развития промышленности, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Объём инвестиций в производство дизельной версии автобуса превысит 1,3 млрд рублей. Более 760 млн рублей компания получит в виде льготного займа ФРП. Серийное производство автобуса начнется в будущем году.
Речь идёт о производстве городских низкопольных автобусов большого класса Citymax 12. Автобус обеспечивает самую большую пассажировместимость в своем классе – 114 человек. Новая модель автобуса ЛиАЗа обладает отличной манёвренностью, она оборудована пандусом для детских и инвалидных колясок.
В салоне установлены мягкие антивандальные сиденья, кондиционер, мультимедийные экраны, USB-зарядки и Wi-Fi-роутеры. Двухзонный климат-контроль сделает поездку комфортной в любую погоду.
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Речь идёт о производстве городских низкопольных автобусов большого класса Citymax 12. Автобус обеспечивает самую большую пассажировместимость в своем классе – 114 человек. Новая модель автобуса ЛиАЗа обладает отличной манёвренностью, она оборудована пандусом для детских и инвалидных колясок.
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Лора Луганская