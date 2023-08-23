Подмосковный омбудсмен Фаевская призвала ликвидировать неформальную занятость в регионе

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Одна из главных проблем на рынке труда Подмосковья – неформальная занятость. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская на заседании штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения. Оно прошло в региональном Минсоцразвития.
По словам Фаевской, чаще всего иностранцы работают без официального трудоустройства, заключения трудового договора и выплаты налогов. Это может привести к задолженности по зарплате со стороны работодателя.
В Подмосковье выявлено около 28 тыс человек, находящихся в неформальных трудовых отношениях, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
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«Уже решён вопрос по погашению долгов граждан Киргизии по зарплате в трёх компаниях – в Красногорске, Домодедове и Химках. Но главная проблема, которую предстоит решать на системном уровне, чтобы не допустить подобного, – разъяснить иностранным гражданам все преимущества трудового договора. Люди должны понимать, что в этом заинтересованы все стороны. Работодателю необходимы человеческие ресурсы для решения своих задач, а иностранцам – работа за зарплату. Когда всё прозрачно, проблемы исключаются», – отметила омбудсмен.
«Из этих 28 тыс уже легализованы свыше 26 тыс человек. Благодаря системе контроля за трудоустройством населения всё больше людей официально устраиваются на работу», – отметила Болатаева.Участниками совещания штаба стали представители разных государственных и муниципальных структур – прокуратуры, Гострудинспекции, профсоюзов, уполномоченного по правам человека, администраций городских округов Красногорск, Химки, Раменский, Домодедово и Истра.
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Лора Луганская