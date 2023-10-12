Подмосковный производитель чайной продукции расширил мощности в Серпухове

Фото: Мининвест МО
Расположенное в городском округе Серпухов производство чая расширило производственные мощности, закупив и запустив новое фасовочное оборудование. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Инвестиции в расширение производства компании «Универсальные пищевые технологии» составили 75 млн рублей. За счёт расширения на предприятии увеличили количество рабочих мест.
После введения западных санкций компания оперативно перенастроила логистические цепочки – нашла новых поставщиков необходимых компонентов. В результате удалось не только сохранить объём выпуска продукции, но и развить производство.
«Универсальные пищевые технологии» производят чайную продукцию более 20 лет. На предприятии выполняется полный производственный цикл – от поставок сырья и расходных материалов до выпуска, хранения и организации логистики готовой продукции.
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Лора Луганская