Подмосковный производитель упаковки запустил предприятие в индустриальном парке «Есипово»

Фото: Мининвест МО
В индустриальном парке «Есипово» запустили производство упаковочных материалов, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Выпуск стретч-пленки начала компания «Барса групп» в комплексе «Индастриал сити», созданном в формате «Подмосковье индастриал».
Объём инвестиций в проект превысит 200 млн рублей. Производственную площадку размером 1,3 тыс кв м инвестор приобрёл с помощью госупрограммы «Промышленная ипотека». Компания получила льготный кредит на 65 млн рублей.
Предприятие выполняет полный комплекс работ по производству упаковочных материалов от переработки сырья до поставки готовой продукции. В ассортименте компании – десятки наименований упаковочной продукции: пакеты, мешки, клейкие ленты, гофрокартон, этикетки и многое другое.
Управляющей компанией индустриального парка «Есипово» является Корпорация развития Московской области.
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Предприятие выполняет полный комплекс работ по производству упаковочных материалов от переработки сырья до поставки готовой продукции. В ассортименте компании – десятки наименований упаковочной продукции: пакеты, мешки, клейкие ленты, гофрокартон, этикетки и многое другое.
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Лора Луганская