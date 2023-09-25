Подмосковный Сергиев Посад и китайский Вэйхай стали побратимами

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«В этом году Подмосковье планирует заключить четыре межмуниципальных соглашения – областные города станут побратимами с рядом китайских городов. Аналогичные документы уже подписали Ступино и Циндао, Мытищи и Дэчжоу. Планируется также заключить соглашение между Каширой и китайским городом Шоугуан», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Соглашение предполагает сотрудничество городов в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения. Также муниципалитеты будут обмениваться квалифицированными специалистами.
Участниками международного мероприятии стали порядка 5 тыс человек – представители 40 стран.
За последние 10 лет китайские партнёры привлекли в экономику области более 750 млн долларов, создали свыше 6 тыс рабочих мест.
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