Подмосковным предпринимателям расскажут о выходе на маркетплейсы

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут получить помощь в размещении на электронных торговых площадках на обучающем вебинаре «Первые шаги на маркетплейсах. Требования к качеству продукции».

В среду, 16 августа в 12:00 состоится бесплатный вебинар «Первые шаги на маркетплейсах. Требования к качеству продукции» для самозанятых и предпринимателей, зарегистрированных в Московской области и состоящих в реестре МСП.

Участникам вебинары расскажут всю информацию для выхода на маркейтплейс: настройка карточек товара, товары, подлежащие сертификации, расскажут о программе содействия размещению на маркетплейсах и многое другое.





Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.

Пройти регистрацию на бесплатный вебинары можно до 9:00 16 августа по ссылке.

Узнать действующие программы поддержки подмосковных предпринимателей можно на сайте регионального инвестиционного портала.

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