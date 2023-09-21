Подмосковным производителям минеральных вод теперь положена господдержка

Фото: Мособлдума
Производители минеральных вод из Московской области теперь смогут воспользоваться мерами господдержки. Как передаёт корреспондент «Радио 1», соответствующий закон приняла Мособлдума на первом заседании осенней сессии.
«В Подмосковье – более 200 организаций, которые занимаются добычей и реализацией минеральных питьевых вод. Теперь предприятия этого сегмента смогут получать меры поддержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса Подмосковья. Ранее такой возможности у них не было», – заявил председатель комитета Мособлдумы по экономической политике Тарас Ефимов.Узнать обо всех мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства можно на Инвестиционном портале Московской области. Подать заявку на получение мер поддержки предприниматели могут через этот портал, а также портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
Читайте также:
Московская областная Дума открыла осеннюю сессию
Михаил Ждан стал депутатом Московской областной думы
Мособлдума согласовала руководящий состав правительства Московской области
Лора Луганская