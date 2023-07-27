Подмосковное хозяйство будет производить мраморную говядину

В Московской области создадут фермерское хозяйство, где будут разводить коров герефордской породы и получать мясо премиального качества. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. В министерстве это назвали перспективным направлением.

Мраморную говядину будут поставлять в рестораны региона. Планируется построить и оборудовать помещения для животных на 50 голов. После выхода производства на полную мощность в нём будут ежегодно получать до 10 тонн мяса высшего качества. Под проект предприниматели получили участок земли площадью в 50 га в аренду без проведения торгов.



Проект реализует в Дмитровском округе крестьянско-фермерское хозяйство «Абсолютные продукты». В хозяйстве будут внедрять японские технологии выращивания продуктивных животных. Например, коров Герефордской породы скрестят с японской породой вагю. Это должно улучшить качество мяса и позволить получить уникальный продукт.







Для получения мяса премиального качества в хозяйстве планируют особое внимание уделить содержанию и кормлению животных. Так, необходима хорошая кормовая база. На землях для этого будут выращивать красный клевер, викоовсяную смесь, многолетние злаковые травы. Также предусмотрена закупка зерновых культур.Кроме того, в хозяйстве планируют закупить высокотехнологичное оборудование для массажа коровам. В зимнее время животные будут содержаться в отапливаемых помещениях без привязи, а летом смогут свободно пастись на пастбищах.

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