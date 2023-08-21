Подмосковное хозяйство по выращиванию картофеля получило грант более 4 млн рублей

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Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Плод продовольственного картофеля» из Клина Московской области получило грант в размере 4,7 млн руб.
«КФХ на выращивание картофеля выделена господдержка в размере 4,7 млн руб. Грант будет использован для покупки сельскохозяйственной техники. В следующем году хозяйство планирует вырастить порядка 250 т картофеля, при выходе на полную мощность объемы достигнут 550 т в год», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья слова курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.
При этом, продукцию КФХ планирует реализовывать как оптом, так и в розницу.
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