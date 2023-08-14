Подмосковное Минсоцразвития назвало самые актуальные вакансии в сфере ОПК

Фото: Мининвест МО
Минсоцразвития Московской области составило перечень актуальных вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В частности, в сферу ОПК требуются токари, инженеры-технологи, фрезеровщики, наладчики станков с цифровым программным управлением и представители других специальностей.
Размер зарплаты колеблется от 45 тыс до 150 тыс рублей.
Ранее в Центре занятости населения Московской области назвали самые востребованные в Подмосковье профессии. Ими оказались рабочие специальности. При этом в период проведения спецоперации больше всего специалистов требуется в организации оборонно-промышленного комплекса.
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Лора Луганская