Подмосковное мороженое признали одним из лучших брендов России

Фото: Мининвест МО
Производитель мороженого из Мытищ «Айскейк-Эко» стал победителем Всероссийского конкурса новых лучших брендов. Компания первенствовала в партнёрской номинации X5, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В своём сегменте компания из Долгопрудного работает уже около 10 лет, выпуская качественное и вкусное мороженое. Её продукция хорошо известна не только в России, но и за её пределами. На производстве трудятся более 100 человек.
Сегодня в числе клиентов компании – крупные торговые сети, среди которых немало магазинов продуктов здорового питания. «Айскейк-Эко» производит для них продукцию, которая потом продаётся под их собственными торговыми марками.
Экспортную деятельность компании помогает развивать Фонд поддержки ВЭД Московской области. Компания не раз пользовалась его образовательными сервисами, позволяющими укрепись экспортную составляющую бизнеса.
Конкурс новых лучших брендов организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Лауреатами стали более 30 российских компаний. От Подмосковья участие в конкурсе приняли более 100. В число победителей вошли сразу три подмосковные компании.
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Сегодня в числе клиентов компании – крупные торговые сети, среди которых немало магазинов продуктов здорового питания. «Айскейк-Эко» производит для них продукцию, которая потом продаётся под их собственными торговыми марками.
Конкурс новых лучших брендов организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Лауреатами стали более 30 российских компаний. От Подмосковья участие в конкурсе приняли более 100. В число победителей вошли сразу три подмосковные компании.
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Лора Луганская