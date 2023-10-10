Подмосковное предприятие вырастило пилотную партию форели по своей технологии

Фото: Минсельхозпрод МО
Предприятие «Аквафабрики» из Наро-Фоминского городского округа вырастило форель по собственной технологии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Часть партии реализовали на предприятия по переработке рыбы, другая отправилась в подмосковные рестораны.
Компания производит рыбу в установках замкнутого водоснабжения. Пилотная партия в 10 тонн выращена благодаря инновационным отечественным разработкам. Команда спроектировала системы фильтрации, дегазации и аэрации воды, создающие для рыбы оптимальные условия. В итоге особи весом в 600 граммов были выращены за четыре месяца. Как отметили в министерстве, это на 30% быстрее установленных нормативов.
Инженеры и ихтиопатологи предприятия разработали установки замкнутого водоснабжения для выращивания форели в российских климатических условиях. За основу взяли собственные многолетние исследования опыта рыбоводных хозяйств СССР и мировые практики.
В планах предприятия – расширить производство и увеличить его объёмы в несколько раз, а также разработать с учёными систему обеззараживания воды ультрафиолетом.
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Компания производит рыбу в установках замкнутого водоснабжения. Пилотная партия в 10 тонн выращена благодаря инновационным отечественным разработкам. Команда спроектировала системы фильтрации, дегазации и аэрации воды, создающие для рыбы оптимальные условия. В итоге особи весом в 600 граммов были выращены за четыре месяца. Как отметили в министерстве, это на 30% быстрее установленных нормативов.
В планах предприятия – расширить производство и увеличить его объёмы в несколько раз, а также разработать с учёными систему обеззараживания воды ультрафиолетом.
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Лора Луганская