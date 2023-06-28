Подмосковное птицеводческое хозяйство займётся селекцией мясо-яичных пород кур

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Комплекс «Ромашино» получил статус генофондного
Подмосковный птицеводческий подмосковный комплекс «Ромашино» получил официальный статус генофондного хозяйства, специализирующегося на разведении птицы для селекции. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
В прошлом году предприятие закупило четыре породы мясо-яичных кур, с которыми ведется селекционная работа. Планируется, что её результатом станет регулярная репродукция этих пород, производство родительских стад и финальных гибридов кур-несушек, а также производство новых высокопродуктивных кроссов кур.
Ранее «Радио 1» сообщало, что россиянам разъяснил новые правила разведения кур и кроликов на даче.
«Это позволит вести генетически-селекционную работу, расширить генофонд птицы в стране, самостоятельно производить родительские стада гибриды птицы мясо-яичных пород. Комплекс может производить до 300 тыс голов родительских поголовий и около 500 тыс финальных гибридов», – пояснили в ведомстве.
Ранее «Радио 1» сообщало, что россиянам разъяснил новые правила разведения кур и кроликов на даче.
Лора Луганская