Подмосковное Ступино будет развивать породнённые отношения с китайским Циндао

Фото: Минсельхозпрод МО
Представители подмосковного городского округа Ступино и города Циндао китайской провинции Шаньдун заключили соглашение о породнённых отношениях. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Ступино – один из крупнейших индустриальных центров Московской области с высоким экономическим потенциалом. Ежегодно на территорию привлекают до 16 млрд рублей инвестиций и создают до 1 тыс рабочих мест. За последние 10 лет в экономику округа вложено более 150 млрд рублей инвестиций», – сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Он добавил, что у округа выгодное транспортно-географическое положение. Близко расположены ключевые железнодорожные и автомобильные узлы, международный аэропорт и крупные распределительные ресурсные центры.
Как напомнили в министерстве, для Московской области Китай – главный торговый партнёр по объему совокупной торговли и один из самых крупных в сфере агропромышленного комплекса. Он занимает третье место по экспорту сельхозпродукции из региона.
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Лора Луганская