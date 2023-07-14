Подмосковные фермеры с начала года получили по программам поддержки более 1 тыс га

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковным фермерам в этом году выделили уже более 1 тыс гектаров земли. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Земля в регионе предоставляется фермерским хозяйствам по программе «Подмосковные 10 гектаров» безвозмездно на срок до шести лет, а также в аренду без проведения торгов на период до пяти лет. Это позволяет им увеличить объёмы производства и число рабочих мест.
Он напомнил, что помимо «Подмосковных 10 гектаров», в Московской области существует такая востребованная мера поддержки, как предоставление участков без торгов.
Выбрать земельный участок можно на геопортале Московской области и сайте Миноблимущества. Далее необходимо заполнить на региональном портале госуслуг заявление в электронном виде. Срок его рассмотрения – 15 рабочих дней.
Что кается земли в аренду без торгов, то её можно получить на региональном портале госуслуг, выбрав соответствующую подуслугу. Срок рассмотрения заявки – 15 рабочих дней.
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«Нашу региональную программу «Подмосковные 10 гектаров» сначала опробовали в отдалённых округах. Увидели, что новая мера интересна бизнесу, и расширили географию. Теперь получить землю можно на 26 территориях. В этом году нашим фермерам предоставили 32 земельных участка, это 1125 га», – рассказал глава региона.
«В целом стараемся создавать максимально благодатную почву для бизнеса. Для наших аграриев доступны 30 видов субсидий – например, на производство молока, агротехнические работы», – отметил Воробьёв.Программа «Подмосковные 10 гектаров» стартовала в прошлом году по поручению губернатора. В качестве пилотных были выбраны городские округа Лотошино, Шатура и Серебряные Пруды. Затем прибавились ещё 23. Площадь участка составляет от 10 до 200 га в зависимости от вида сельскохозяйственной деятельности. Землю до 50 га можно получить для овощеводства, садоводства и пчеловодства, до 100 га – для растениеводства, до 200 га – для разведения мелкого и крупного рогатого скота.
Выбрать земельный участок можно на геопортале Московской области и сайте Миноблимущества. Далее необходимо заполнить на региональном портале госуслуг заявление в электронном виде. Срок его рассмотрения – 15 рабочих дней.
Что кается земли в аренду без торгов, то её можно получить на региональном портале госуслуг, выбрав соответствующую подуслугу. Срок рассмотрения заявки – 15 рабочих дней.
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Лора Луганская