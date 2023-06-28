Подмосковные индустриальные парки ежегодно платят в бюджет региона 17 млрд рублей

Фото: Мининвест МО
Общая площадь этих площадок – 3,2 тыс га
Резиденты 67 подмосковных индустриальных парков ежегодно выплачивают в консолидированный бюджет Подмосковья более 17 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В числе последних запущенных проектов – парк «Белый Раст» в Дмитровском городском округе. До конца года должны заработать ещё четыре. Планируется, что совокупный объем инвестиций компаний-резидентов, которые смогут разместиться в пяти индустриальных парках, запущенных в этом году, превысит 27 млрд рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье по итогам года будет работать 71 индустриальный парк.
«Всего в Подмосковье действуют 67 индустриальных парков. Общая площадь этих площадок для локализации бизнеса – 3,2 тыс га. Сегодня там работают более 1280 различных компаний, создавших порядка 66 тыс рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье по итогам года будет работать 71 индустриальный парк.
Лора Луганская