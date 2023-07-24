Подмосковные МСП получат 29 млн рублей для выхода на маркетплейсы

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Субсидии при выходе на маркетплейсы получат более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства Подмосковья. Суммарный объём финансовой поддержки составит 29 млн рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«В этом году для удобства и максимального охвата предпринимателей подать заявку на получение поддержки можно до конца года. В ходе первой комиссии победителями были признаны 110 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 69 – индивидуальные предприниматели. Общий объём поддержки составит около 29 млн рублей», – уточнила Зиновьева.По данным подмосковного Мининвеста, в рамках субсидии при выходе на маркетплейсы предприниматели могут компенсировать до 50% стоимости комиссии, доставки и продвижения товаров. Максимальный размер субсидии – 500 тыс рублей.
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