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Подмосковные МСП получат 29 млн рублей для выхода на маркетплейсы

24 июля 2023, 14:16

Фото: Istockphoto / audioundwerbung

Субсидии при выходе на маркетплейсы получат более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства Подмосковья. Суммарный объём финансовой поддержки составит 29 млн рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«В этом году для удобства и максимального охвата предпринимателей подать заявку на получение поддержки можно до конца года. В ходе первой комиссии победителями были признаны 110 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 69 – индивидуальные предприниматели. Общий объём поддержки составит около 29 млн рублей», – уточнила Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, в рамках субсидии при выходе на маркетплейсы предприниматели могут компенсировать до 50% стоимости комиссии, доставки и продвижения товаров. Максимальный размер субсидии – 500 тыс рублей.


Подать заявку на участие в конкурсе субсидий при выходе на маркетплейсы можно на региональном портале госуслуг.

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#Московская область
#Подмосковье
#Мининвест МО
#экономика
#МСП
#Екатерина Зиновьева
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Депутат Нилов поддержал предложение об учёте каждой льготы налогоплательщика
24 июля 2023, 13:29

Фото: iStock/JackF

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение об учёте каждой льготы владельца земельного участка при начислении налога. Об этом сообщает RT.
Нилов заявил, что поддерживает все поступающие предложения, которые оказывают позитивное влияние на жизнь граждан. Эта мера, в частности, позволит людям пользоваться теми льготами, которые они заслужили.

В беседе с RT парламентарий заключил, что данное предложение должно быть детально рассмотрено и принято.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с предложением о рассмотрении каждой льготы, которую имеет налогоплательщик. Если проект будет принят, каждому владельцу земельного участка, имеющему привилегии, будет просчитана индивидуальная сумма налогового платежа.

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#НДС
#льготы
#Госдума
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Politico: Китай резко сократил военные поставки на Украину
24 июля 2023, 13:25

Фото: istockphoto/vadimrysev

Китайская Народная Республика заметно сократила экспорт военного снаряжения на Украину. Основные поставки теперь перенаправляются в Россию. Об этом пишет Politico, ссылаясь на данные китайской и украинской таможни.
В текущем году Россия импортировала из Китая беспилотников на сумму более 100 миллионов долларов, что превышает импорт Украины в 30 раз, сообщается в материале издания. Китайские поставки в Россию керамики для изготовления бронежилетов увеличились на 69% и сумма поставок этого материала составляет теперь 225 миллионов долларов. В то же время экспорт керамики на Украину сократился на 61%, до 5 миллионов долларов, говорится в публикации.

Суммарный товарооборот Российской Федерации и КНР стал активно расти с началом специальной военной операции. Согласно статистике, с января по апрель 2023 года этот показатель увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 73 миллиарда долларов.

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#китай
#украина
#Россия
#экспорт
#поставки
#военное снаряжение
#товарооборот
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Европа нашла нового поставщика сжиженного природного газа
23 июля 2023, 11:43

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

Аргентина может стать поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Pagina 12.
Конфликт на Украине привёл к изменениям на рынке углеводородов. В Азии и Европе наблюдается достаточное количество природного газа, однако есть риск возникновения трудностей из-за поставок в зимний период, поэтому было принято решение наладить сотрудничество с Аргентиной.

Замминистр по углеводородам Аргентины Хуан Хосе заявляет, что СВО повлекла за собой резкое увеличение цен на СПГ. Зима прошлого года прошла благополучно, поскольку власти вовремя повлияли на увеличение добычи газа.

Чтобы избежать неприятностей предстоящей зимой, необходимо сейчас наладить поставки из Аргентины, поскольку у неё есть большие запасы, которые могут помочь многим странам. Однако для этого необходимы инвестиции в размере не менее 5 млрд долларов.

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#СПГ
#Европа
#Аргентина
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Россия обошла санкции Запада и смогла повысить цены на нефть
23 июля 2023, 11:14

Фото: iStock/Diy13

Россия продаёт нефть по ценам, превышающим те, которые установил Запад. Об этом сообщает издание WSJ.
Россия смогла повлиять на мировые нефтяные рынки и начала торговать нефтью марки Urals по самостоятельно установленным ценам. Уточняется, что Запад намеренно назвал низкий ценовой порог, чтобы лишить Россию средств для ведения спецоперации на Украине.

Впервые с декабря 2022 года цена на российскую нефть превысила отметку в 60 долларов за баррель.

Кроме того, журналисты издания отметили, что европейцы стали жить гораздо беднее из-за введённых Западом санкций против России. Европе приходится покупать дорогой сжиженный газ у США, что приводит к обогащению американских компаний и параллельному обеднению налогоплательщиков европейских стран.

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#нефть
#санкции
#Европа
#Россия
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МВД: В России уменьшился материальный убыток от преступлений
23 июля 2023, 10:53

Фото: iStock/artolympic

В России, по сравнению с первым полугодием 2022 года, почти вдвое сократился материальный ущерб от преступлений. Это следует из данных статистики МВД.
В материалах сообщается, что общая сумма ущерба за первое полугодие нынешнего года составила 284,3 млрд рублей, что на 42,5% меньше показателей того же периода прошлого года.

При этом, значения почти сравнялись с данными первой половины 2021 года, когда сумма приблизилась к отметке в 222 млрд рублей, став самым маленьким показателем за последние три года.

Кроме того, уточняется, что больший убыток (81,6%) приходится на преступления, совершённые в городах и посёлках городского типа.

Также из данных статистики МВД следует, что число преступлений экономической направленности сократилось на 4,8%, по сравнению с январём-июнем 2022 года.

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#преступление
#мошенничество
#МВД
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Уровень продовольственной инфляции в России — самый низкий в Европе
23 июля 2023, 08:49

Фото: istockphoto/Valeriya

В июне уровень годовой продовольственной инфляции в России составил 0,8%, что является самым низким показателем среди всех европейских стран. А весной в стране наблюдалась годовая дефляция на некоторые виды продуктов и безалкогольных напитков.
Дефляция в России впервые с 2018 года была отмечена в апреле этого года. В мае ее уровень достиг рекордных 1,12%, согласно расчетам аналитиков РИА Новости.

Самый высокий уровень продовольственной инфляции на протяжении долгого времени сохраняется в Венгрии. Целых десять месяцев этот показатель стабильно был выше 30%, и только в июне он снизился до 29,3%. Годовые темпы роста цен выше 20% сохранились в Сербии (22,1%). В пятерку стран с самой высокой инфляцией вошли также Эстония (19,5%), Словакия (18,9%) и Румыния (17,9%).

Годовая инфляция в значениях ниже десяти процентов, кроме России, в июне отмечалась еще в пяти странах: Белоруссии (3,6%), Швейцарии (5,1%), Португалии (8,6%), Дании (8,8%) и Финляндии (9,2%). В большинстве стран Европы темпы инфляции в начале лета замедлились.

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#дефляция
#продукты
#Россия
#показатель
#рост
#европа
#страны
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Ilta-Sanomat: Финская аутлет-деревня Zcar опустела после закрытия границ для россиян
23 июля 2023, 07:59

Фото: istockphoto/Longfin Media

Финская аутлет-деревня Zcar, расположенная недалеко от пограничного пункта пропуска Ваалимаа, обанкротилась и напоминает город-призрак. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat.
Zcar Outlet Village была открыта в ноябре 2018 года. Знаменитые международные бренды, представленные на ее площадке, должны были привлечь в первую очередь туристов из России. Планы были грандиозными, а инвестиции в проект составили около 40 миллионов евро. Однако сначала из-за пандемии, а затем из-за спецоперации на Украине положение компаний, представленных на площадке, стало катастрофическим.

Осенью 2022 года финны перестали пускать к себе российских туристов. Вскоре после этого владельцы аутлет-деревни объявили о банкротстве. Товары популярных брендов стало просто некому покупать. Многие местные жители, ранее работавшие в Zcar Outlet Village, остались без стабильного заработка. Теперь в торговом комплексе тишину нарушают только крики птиц, ветер и шум машин, проезжающих мимо.

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#финны
#аутлет-деревня
#спецоперация
#пандемия
#банкротство
#бренд
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Орбан: Западные компании прекрасно себя чувствуют в России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о нежелании европейских компаний покидать российский рынок
23 июля 2023, 00:25

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, что компании из Европы продолжают считать экономику РФ частью общемировой, а потому отказываются покидать российский рынок. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Свободном университете в Трансильвании, передает ТАСС.
По словам главы венгерского правительства, из 1400 западных компаний, работавших в России на момент начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, окончательное решение о том, что они покидают рынок нашей страны, выбрали лишь 8,5%. При этом большинство компаний из Европы, работающих в реальном промышленном секторе, по-прежнему остаются здесь: например, среди фармацевтических компаний таковых насчитывается 88%, в энергетическом секторе — 70%, а среди горнодобывающих компаний — 79 процентов.

Более того, как рассказал Виктор Орбан, попытки отрезать Россию от мира с помощью санкций работают крайне неэффективно. Это связано, по его мнению, с глубокой интегрированностью российской экономики в мировую, особенно — в сфере топлива и энергетики.

Премьер-министр Венгрии также отметил, что за прошлый год компании Запада принесли в российский бюджет 3,5 млрд долларов, что свидетельствует о явном интересе к российской экономике со стороны западных бизнесменов и инвесторов.

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#Виктор Орбан
#Россия
#санкции
#экономика
#иностранные компании
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Norsk Hydro потребовал от LME прекратить торговлю и хранение российского алюминия
22 июля 2023, 09:10

Фото:istockphoto/peshkov

Норвежская компания Norsk Hydro попросила Лондонскую биржу металлов LME пересмотреть решение об отсутствии запрета на торговлю и хранение российского алюминия.
Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на письмо норвежского производителя металла.

В Norsk Hydro также уточнили, консультировалась ли LME с Британским управлением по финансовому регулированию (FCA) по поводу рисков, которые связанны с наличием российского металла на складах и торговли им через биржевую систему. Речь идет о том, что на алюминий из России  приходится 80% запасов этого металла на складе. Для сравнения: в мае показатель равнялся 68%, а в октябре 2022 года составлял всего 18%.

Учитывая, что на этот металл из РФ идет существенная скидка, его хранение может угрожать базовому статусу контрактов LME на металл. Если российского металла будет всё больше, то это приведёт к давлению на цену, сказано в обращении.

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#алюминий
#металл
#биржа
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