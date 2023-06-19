Подмосковные несетевые объекты торговли оцифруют и проверят

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Программа проверок запущена в ноябре 2022 года и будет завершена 1 августа 2023-го
В Московской области проведут оцифровку всех несетевых торговых объектов. Цель – удобное проведение проверок, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
По словам министра, в Подмосковье оцифровано уже 87% объектов. 73% из них находятся в «зелёной» зоне, 24% – в «жёлтой», 3% – в «красной» зоне.
Необходимо оцифровать ещё 2,7 тыс объектов торговли. Затем будет подготовлена дорожная карта по приведению объектов в нормативное состояние, заключил Мурашов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье появляются новые ларьки с мороженым.
«В приложении «Проверки Подмосковья» появился блок торговли. В блоке – чек-лист из 35 пунктов. Акцент делаем на внешнем облике объектов. Программа была запущена в ноябре прошлого года и будет завершена 1 августа текущего», – сказал Мурашов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Необходимо оцифровать ещё 2,7 тыс объектов торговли. Затем будет подготовлена дорожная карта по приведению объектов в нормативное состояние, заключил Мурашов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье появляются новые ларьки с мороженым.
Лора Луганская