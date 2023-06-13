Подмосковные особые экономические зоны заплатили 33 млрд рублей налогов

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Лидером стала ОЭЗ «Исток» из Фрязина
Компании, работающие в пяти особых экономических зонах Московской области, за всё время деятельности заплатили 33,5 млрд рублей налогов. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она напомнила, что льготы для резидентов ОЭЗ устанавливаются с момента, когда они получают соответствующий статус.
По данным министерства, резиденты ОЭЗ технико-внедренческого типа «Исток» из Фрязина выплатили более 21 млрд рублей налогов, ОЭЗ «Дубна», запущенная в 2005 году, на сегодня уже перечислили 12 млрд рублей. Из экономической зоны промышленно-производственного типа «Ступино Квадрат» поступило свыше 600 млн рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные ОЭЗ привлекли в регион за три месяца 5,5 млрд рублей инвестиций.
По данным министерства, резиденты ОЭЗ технико-внедренческого типа «Исток» из Фрязина выплатили более 21 млрд рублей налогов, ОЭЗ «Дубна», запущенная в 2005 году, на сегодня уже перечислили 12 млрд рублей. Из экономической зоны промышленно-производственного типа «Ступино Квадрат» поступило свыше 600 млн рублей.
Лора Луганская