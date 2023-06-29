Подмосковные технопарки привлекли в регион более 10 млрд рублей инвестиций

Фото: администрация г. о. Одинцово
В Московской области сейчас работают 19 таких площадок
Общий объём инвестиций, вложенных резидентами подмосковных технопарков, превышает 10 млрд рулей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, сегодня технопарки весьма востребованы у бизнеса. Наличие готовой инфраструктуры позволяет инвесторам быстро и с высокой эффективностью запускать проекты.
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«Сегодня в регионе работают 19 таких площадок, резидентами которых являются 544 компании. Уровень заполняемости подмосковных технопарков превышает 98%», – отметила Зиновьева.
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Лора Луганская