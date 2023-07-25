Подмосковным бизнесменам выдали более 4 млрд рублей льготный займов

За все время работы Московский областной фонд микрофинансирования выдал бизнесу региона более 4 млрд рублей в виде льготных займов.

«Московский областной фонд микрофинансирования был создан в 2009 году, а первый заем был выдан уже в феврале 2010 года. На сегодняшний день Фонд предоставил предпринимателям региона более 2,8 тысяч займов на общую сумму порядка 4,3 млрд рублей», — заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Максимальной суммой льготного кредита для субъектов малого и среднего предпринимательства является 5 миллионов рублей.





На сегодняшний день подмосковные бизнесмены могут воспользоваться 7 кредитными програмамми Фонда микрофинансирования.

Узнать подробнее о каждой программе можно по ссылке. Подать заявку на льготный займ можно на сайте.

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