Подмосковным предпринимателям помогут с размещением товаров на маркетплейсах

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Размер софинансирования за счет центра «Мой бизнес» составит до 70% стоимости услуги, но не более 100 тысяч рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций.
Предпринимателям помогут зарегистрироваться на площадках маркетплейсов, создать карточку товара и помогут в настройках кабинета, при необходимости, предпринимателей проконсультируют юристы Центра.
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