Подмосковным самозанятым окажут господдержку при регистрации товарного знака

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Власти Подмосковья помогут самозанятым зарегистрировать товарный знак. Заявитель получит сформированную заявку для регистрации в Роспатенте, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Услугу оказывают специалисты центра «Мой бизнес». Размер софинансирования за счёт центра составляет до 70% стоимости услуги, но не более 50 тыс рублей. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России», – говорится в сообщении.Подробнее об услуге можно узнать на Инвестиционном портале Подмосковья, а подать заявку – на региональном портале госуслуг. Получить консультацию предлагается по телефону 0150.
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Лора Луганская