Подмосковный безлактозный йогурт признали лучшим на Международной молочной неделе

Фото: Минсельхозпрод МО
Это новинка в ассортименте холдинга «Братья Чебурашкины. Семейная ферма»
Безлактозный йогурт агропромышленного холдинга «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» получил золото международного конкурса качества. Его организовали в рамках Международной молочной недели, проходившей с 19 по 23 июня в Угличе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» первым в Подмосковье начал производить безлактозную продукцию. Термостатный безлактозный йогурт без добавок жирностью 2,5%, получивший признание экспертов – новинка в ассортименте холдинга.
«Братья Чебурашкины» запустили производство безлактозных продуктов, учитывая потребности людей с непереносимостью лактозы. В молоко добавляют фермент, расщепляющий лактозу на глюкозу и галактозу.
«На конкурс представили 136 образцов молочной продукции от 38 предприятий из 20 регионов России и Белорусии. Качество продукции оценивали аттестованные независимые эксперты-дегустаторы», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«Братья Чебурашкины» запустили производство безлактозных продуктов, учитывая потребности людей с непереносимостью лактозы. В молоко добавляют фермент, расщепляющий лактозу на глюкозу и галактозу.
Лора Луганская