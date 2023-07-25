Подмосковный центр «Мой бизнес» с начала года оказал 36 тыс услуг

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Самые востребованные услуги – консультации по открытию бизнеса и мерам поддержки в регионе. Кроме того, подмосковные предприниматели могут воспользоваться услугами по рекламе товаров и работ, включая создание видеоролика, сайта и печатной продукции.
Центр «Мой бизнес» был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.
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