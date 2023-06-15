Подмосковный Мининвест и Сбербанк будут вместе привлекать инвестиции в регион

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Предполагается, что договорённости будут способствовать развитию инвестиционной работы в регионе, повышению его привлекательности.
«Сегодня на сопровождении Мининвеста находятся более 800 проектов с объёмом инвестиций от 30 млн рублей. Всего это 1,5 трлн рублей инвестиций и свыше 150 тыс рабочих мест. Это колоссальная работа, в которой важно заручиться поддержкой надёжного партнера», – пояснила зампред. Она подписала документ со стороны Мининвеста.Подпись со стороны кредитной организации под ним поставил вице-президент, председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.
«Банк уделяет особое внимание проектам, реализуемым совместно с правительством Московской области для улучшения инвестиционного климата в регионе. В 2021-2022 годах благодаря поддержке Сбера в Подмосковье было реализовано более 15 инвестиционных проектов с объемом финансирования свыше 40 млрд рублей», – отметил Титов.Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области появится автодорога в обход Орехово-Зуева и Ликино-Дулёва.