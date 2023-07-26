Подмосковный производитель продуктов за три года удвоил экспорт

Фото: Мининвест МО
Резидент индустриального парка «Лыткарино», компания «Европродукт», за три года вдвое увеличил объемы экспорта. В этом помог Фонд поддержки ВЭД Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания выпускает продукцию для азиатской кухни под брендом Tamaki. С 2019 года она активно развивает экспорт и сегодня кратно увеличила объёмы поставок за рубеж. Среди внешнеэкономических партнёров компании – 16 стран. Недавно новым экспортным рынком для неё стала Сербия.
В первом полугодии текущего года компания «Европродукт» на 30% увеличила объёмы экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. А с 2020-го экспорт увеличился почти вдвое. Сейчас на долю экспорта приходится порядка 11% от общего объема продаж компании.
«Европродукт» активно пользуется региональной и федеральной поддержкой. При содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области в 2021-2022 годах компания стала участником целого ряда профильных международных выставок для производителей продуктов питания, в том числе в Турции, Азербайджане и Казахстане.
В 2023 году в рамках коллективного стенда предприятий Московской области компания вновь стала участником выставки Gulfood 2023.
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В первом полугодии текущего года компания «Европродукт» на 30% увеличила объёмы экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. А с 2020-го экспорт увеличился почти вдвое. Сейчас на долю экспорта приходится порядка 11% от общего объема продаж компании.
В 2023 году в рамках коллективного стенда предприятий Московской области компания вновь стала участником выставки Gulfood 2023.
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Лора Луганская