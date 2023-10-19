Подмосковью дополнительно выделили 124 млн рублей субсидий на агропром

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«Помимо этого, министерство планирует предоставить аграриям за 2023 год 5,1 млрд рублей по всем видам субсидий. Как отметили в ведомстве, на данный момент уже доведено более 3,8 млрд рублей, то есть порядка 76% от плана», – говорится в сообщении.Также привлечено льготных краткосрочных кредитов на 4,5 млрд рублей.
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