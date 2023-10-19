Подмосковью дополнительно выделили 124 млн рублей субсидий на агропром

Планируется, что через год компания запустит на территории ОЭЗ свой новый завод, расширив производственные мощности. На нём будут ежемесячно выпускать около 200 тыс единиц такой продукции, которая уже получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора. На рынок она поступит в начале 2024 года.



Пероксидная система для жёстких контактных линз OKVision®️ ONE STEP – это первый отечественный раствор такого типа, который разработан и производится в России. Предполагается, что он заменит ушедшие с отечественного рынка иностранные аналоги.



Раствор отвечает всем российским и международным стандартам качества. В перспективе компания планирует нарастить объёмы выпуска растворов.



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