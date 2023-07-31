Подольское предприятие инвестировало 380 млн рублей в выпуск продукции импортозамещения

Фото: Мининвест МО
Предприятие из Подольского городского округа «Георг Полимер» расширило производство герметичной упаковки. Инвестиции составили 380 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
На покупку нового оборудования для расширения производства компания получила льготный заём на 230 млн рублей, субсидию в размере 4,6 млн рублей и грант на 780 тыс рублей.
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Лора Луганская