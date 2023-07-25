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Показатель безработицы в Химках снизился до нового минимума

25 июля 2023, 18:06

Фото: администрация г. о. Химки

В Химках с начала года на 0,16% снизился уровень регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению. Этот показатель составил 0,25%. Это один из самых низких показателей в России.
«Химки в лидерах по уровню безработицы среди городских округов Подмосковья. В начале года этот показатель составлял 0,41%. За полгода он сократился до 0,25%. Мы активно работаем над созданием дополнительных рабочих мест в округе. По итогам полугодия за счёт реализации инвестпроектов создали 2,3 тыс рабочих мест. В ближайшее время планируем запуск ещё 10 проектов, а это более 2 тыс рабочих мест», – отметил глава Химок Дмитрий Волошин, слова которого приводит пресс-служба администрации муниципалитета.
Жители могут подать заявку на помощь в поиске работы. Для этого нужно заполнить электронное заявление через портал «Работа в России» на сайте или на портале госуслуг. Сейчас в городском округе доступно более 2,2 тыс вакансий.


Кроме того, в МФЦ принимают граждан и перерегистрируют в качестве безработный. Предприятия также регулярно проводят ярмарки вакансий.

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#Химки
#безработица
#экономика
#занятость
#вакансии
#трудоустройство
#Дмитрий Волошин
#Московская область
#Подмосковье
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Путин заявил, что рост ВВП в этом году полностью перекроет прошлогоднее снижение
Путин: Рост ВВП России в этом году может перекрыть прошлогоднее снижение
25 июля 2023, 17:54

Фото: сайт Кремля

Темпы роста ВВП России в этом году ускорялись от месяца к месяцу, есть все основания полагать, что в 2023 году рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике.
По словам главы государства, по итогам года, ВВП может прибавить около двух процентов. При достижении соответствующего показателя, рост полностью перекроет снижение, которое было зафиксировано в прошедшем году.

Глава государства отметил, что в течение 2022 года ВВП сокращался и его уменьшение составило 2,1 процента. С января текущего года показатель стал расти и в мае российский ВВП составил 5, 4 процента. 

В рамках совещания, российский лидер также сообщил о росте доходов россиян. Путин отметил, что заработная плата увеличилась в России на 10% первые с 2018 года. 

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#Путин
#ВВП
#экономика
#Россия
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Путин поручил своевременно индексировать зарплаты бюджетников
25 июля 2023, 17:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременной индексации зарплат бюджетников. Об этом он говорил в рамках совещания по экономическим вопросам.
«Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание», - сказал глава государства.

Он объяснил, что в противном случае, люди будут уходить из бюджетной сферы. Чтобы этого избежать необходимо индексировать их заработные платы. Президент также отметил, что доходы населения России начали расти в реальном выражении.
 

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#зарплата
#Владимир Путин
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Подмосковным бизнесменам выдали более 4 млрд рублей льготный займов
25 июля 2023, 17:31

Фото: istockphoto / undefined undefined

За все время работы Московский областной фонд микрофинансирования выдал бизнесу региона более 4 млрд рублей в виде льготных займов.

«Московский областной фонд микрофинансирования был создан в 2009 году, а первый заем был выдан уже в феврале 2010 года. На сегодняшний день Фонд предоставил предпринимателям региона более 2,8 тысяч займов на общую сумму порядка 4,3 млрд рублей», — заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Максимальной суммой льготного кредита для субъектов малого и среднего предпринимательства является 5 миллионов рублей.

На сегодняшний день подмосковные бизнесмены могут воспользоваться 7 кредитными програмамми Фонда микрофинансирования.

Узнать подробнее о каждой программе можно по ссылке. Подать заявку на льготный займ можно на сайте. 

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#Екатерина Зиновьева
#льготный займ
#кредит
#малый и средний бизнес
#предприниматель
#бизнес
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В Подмосковье реализовали 22 проекта импортозамещения из 50 запланированных на год
25 июля 2023, 15:10

Фото: Мининвест МО

В Московской области с начала года реализовали 22 проекта импортозамещения. Сумма инвестиций превышает 20 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Там напомнили, что перед Подмосковьем в этом году поставлена задача реализовать 50 проектов в сфере импортозамещения. Уже реализованные проекты направлены на выпуск важнейшей продукции – от промышленного оборудования до продуктов, косметики и медицинских препаратов. Они позволили создать в регионе более 1,4 тыс новых рабочих мест.

 Среди успешных проектов – открытие компанией «Меттойл» уникального производства оборудования для нефтегазодобычи в индустриальном парке М-8 в Сергиевом Посаде. Инвестиции составили 1 млрд рублей, число созданных рабочих мест – 160.

 Компания «Реклайм» запустила производство покупательских тележек. Инвестиции превысили 100 млн рублей. 

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#Мининвест МО
#импортозамещение
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
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Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с прошлой недели
25 июля 2023, 13:34

Фото: iStock/Pineapple Studio

Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 90 рублей. Это случилось в первый раз с 17 июля.
Об этом 25 июля говорят данные Московской биржи.
 
Расчетами «завтра» на 10:02 доллар подешевел на 56 копеек, до 89,95 рублей. Курс китайского юаня остался неизменным и сохранил отметку в 12,57 рубля.
 
Курс евро упал на 81 копейку, достигнув 99,69 рубля.
 
В июле курсы доллара и евро на Мосбирже добирались до годовых максимумов. В первый раз с конца марта прошлого года они превысили 93 и 102 рубля.

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#доллар
#евро
#валюта
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Эксперт по финансовой грамотности рассказала, когда можно сэкономить на кредитах
Профессор Абанкина поддержала идею рассказывать о вреде кредитов через рекламу
25 июля 2023, 13:17

Фото: IStock/everydayplus

Депутаты ЛДПР предложили напоминать россиянам об опасности кредитов. Предостережение хотят добавлять в рекламу банковских услуг, в которой предлагается взять заём.
Заслуженный профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина поддержала инициативу. В беседе с «Радио 1» она подчеркнула, что люди обращаю внимание на рекламу и следуют ей.
«Убрать рекламу кредитов вовсе вряд ли получится, потому что это платный сегмент, он не нарушает никаких законов. Поэтому его оставляют с такой контрмерой. Я думаю, что это в любом случае шаг в сторону предупреждения об опасностях и рисках, и он позитивный», — сказала Ирина Абанкина.
При этом, подчеркнула специалист, кредиты не всегда вредят человеку. Например, с помощью этого инструмента можно немного сэкономить.
«У нас инфляция, наши официальные данные очевидно её занижают, тем более что по разным группам товаров она разная. В таких условиях выгоднее жить в кредит, поскольку там ставки зачастую могут быть ниже инфляции. В этом плане можно даже оказаться в выигрыше за счёт более раннего приобретения какого-то товара или услуги на заёмные деньги. Ведь когда появятся собственные средства, этот товар может стоить дороже. Но, конечно, чтобы сэкономить на кредитах, нужно быть финансово грамотным и искать кредиты с низкой процентной ставкой», — подчеркнула эксперт.
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#кредит
#реклама
#Ирина Абанкина
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В ЦБ России опасаются закредитованности россиян
25 июля 2023, 13:11

Фото:iStock/undefined_undefined

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка РФ Александр Данилов сообщил, что в Банке России обеспокоены высокими темпами роста розничного кредитования.
«Есть некоторые тенденции, которые беспокоят нас. Это высокий темп роста розничного кредитования. Это несёт риски закредитованности населения», — объяснил Александр Данилов. Его слова приводит ТАСС.
Ранее «Скоринг бюро» сообщало, что число потребительских кредитов в России выросло в 2,2 раза

«За 5 месяцев 2023 года выдано 14,7 млн потребительских кредитов (+116,5% к 5 месяцам 2022 года) на 2,83 трлн рублей (+109,2%)», —сообщается в исследовании.
Только в мае было выдано 3,4 млн кредитов на сумму 660,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатели выросли в 3 и 3,5 раза соответственно.

Средняя сумма потребительского кредита возросла на 16,7%: она составляет 192,52 тысячи рублей.

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#кредиты
#долги
#микрозаймы
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На российскую пшеницу прогнозируется рост цен
25 июля 2023, 12:54

Фото:istockphoto/Nastco

По итогам прошлой недели биржевая стоимость пшеницы из России выросла с 230 до 240 долларов за тонну. В будущем котировки, возможно, вырастут ещё на 10-20 долларов.
Об этом пишет «Коммерсантъ». В материале говорится, что пшеница с 12,5-процентным протеином на базисе FOB может подорожать.
 
Директор «Совэкона» Андрей Сизов допускает дальнейший рост котировок до 260 долларов за тонну. В свою очередь генеральный директор «Прозерна» Владимир Петриченко прогнозирует верхнюю планку в 250 долларов.
 
Динамика будет обуславливаться последствиями недавних атак беспилотников на порты Рени и Измаил. Повреждения получили несколько зерновых складов. Случившееся несёт угрозу поставкам продовольствия из Украины после остановки зерновой сделки.

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#пшеница
#цены
#биржа
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Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии
В Госдуме рассмотрят поправку о переводе до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии
25 июля 2023, 10:08

Фото: iStock/ipopba

Сегодня в Государственной думе рассмотрят поправку в законе о банках и их деятельности, которая позволить россиянам переводить самим себе до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии, сообщает Telegram-канал Mash.
Сейчас доступный месячный транш без комиссии – сто тысяч рублей. Свыше этой суммы банки устанавливают комиссию самостоятельно, которая варьируется от 0,5 до 1,5 процентов. Новый закон же установит лимит в 30 миллионов рублей для всех банков, действующих на территории России.

Поправка включает и такой пункт как отмена ограничений на количество операций. Исключениями станут переводы в отделениях или с карты на карту по её номеру.

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#Госдума
#Переводы
#Комиссия
#Банки
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