Показатель безработицы в Химках снизился до нового минимума

Фото: администрация г. о. Химки
«Химки в лидерах по уровню безработицы среди городских округов Подмосковья. В начале года этот показатель составлял 0,41%. За полгода он сократился до 0,25%. Мы активно работаем над созданием дополнительных рабочих мест в округе. По итогам полугодия за счёт реализации инвестпроектов создали 2,3 тыс рабочих мест. В ближайшее время планируем запуск ещё 10 проектов, а это более 2 тыс рабочих мест», – отметил глава Химок Дмитрий Волошин, слова которого приводит пресс-служба администрации муниципалитета.Жители могут подать заявку на помощь в поиске работы. Для этого нужно заполнить электронное заявление через портал «Работа в России» на сайте или на портале госуслуг. Сейчас в городском округе доступно более 2,2 тыс вакансий.
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