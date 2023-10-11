Покупки россиянами недвижимости в Финляндии достигли минимума за 20 лет

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Россияне резко сократили покупки недвижимости в Финляндии, сейчас этот показатель упал до уровня 1994 года. Всего за этот период граждане России приобрели в стране Суоми 1 614 объектов недвижимости.
Такие цифры приводят аналитики РИА Новости, опираясь на данные финской Национальной земельной службы о покупке объектов недвижимости иностранцами. В нынешнем году россияне купили в Финляндии 64 недвижимых объекта. Это наименьший показатель с 2003 года, когда было приобретено 67 объектов. За год количество покупок сократилось в 4,8 раза. В 2022 году было заключено 298 таких сделок.
Россияне начали приобретать недвижимость в стране с 1994 года, когда было куплено всего пять объектов. С тех пор темпы закупок гражданами России домов и квартир в Финляндии постоянно росли. Всего россияне с 1994 года купили 1 614 объектов на общую сумму 740 миллионов евро. И вот наступил резкий спад.
Правительство Финляндии намерено до конца срока своих полномочий (до 2027 года) облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Также затруднено осуществление платежей из России в финские банки, что приводит к невозможности оплачивать налоги и счета за объекты недвижимости. Из-за отсутствия почтового сообщения возникают сложности с информированием о задолженности российских владельцев.
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Россияне начали приобретать недвижимость в стране с 1994 года, когда было куплено всего пять объектов. С тех пор темпы закупок гражданами России домов и квартир в Финляндии постоянно росли. Всего россияне с 1994 года купили 1 614 объектов на общую сумму 740 миллионов евро. И вот наступил резкий спад.
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Александр Бойцов