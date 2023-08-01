Политический аналитик Асафов: Мировые цены на продовольствие продолжат расти

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Цены на продовольственные товары во всем мире будут расти. По словам политического аналитика Александра Асафова, это будет происходить независимо от зерновой сделки, несмотря на периодические перепроизводства и трудности с утилизацией.
Аналитик также добавил, что влияние зерновой сделки на стоимость зерна в мире не столь высоко. Конечно, выпадение определенной доли зерновой продукции после начала спецоперации играет свою роль, но цены и без этого продолжили бы расти. К тому же, в ряде регионов возникли трудности с выращиванием урожая из-за отсутствия российских удобрений. Тенденция к подорожанию продовольствия сохранится и цены будут расти, заключил эксперт.
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