Politico: Банки Британии начали блокировать счета компаний, которые сотрудничают с Украиной

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Британские банки начали блокировать счета компаний Великобритании, которые осуществляют торговлю с Украиной. Об этом сообщает газета Politico.
Такая мера принята, чтобы избежать отмывания денег путём осуществления транзакций.
Уточняется, что несколько уже заблокированных компаний подали жалобы в Британско-украинскую торговую палату.
Кроме того, Украина уже давно имеет статус страны, с которой рискованно проводить какие-либо денежные операции. Это связано с мерами по борьбе с коррупцией.
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Уточняется, что несколько уже заблокированных компаний подали жалобы в Британско-украинскую торговую палату.
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Анастасия Чинкова