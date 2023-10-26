Politico: Белый дом расценивает помощь Украине как залог роста экономики США

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Администрация президента CША Джо Байдена призвала Конгресс и дальше выделять деньги для помощи Украине, обосновывая это тем, что подобный шаг станет залогом роста экономики в самих Штатах. Об этом пишет издание Politico.
Издание сообщает, что вашингтонская администрация пытается убедить конгрессменов в том, что финансирование Киева послужит созданию в Америке новых рабочих мест и росту американской промышленности и экономики.
Ранее стало известно, что новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в своей инаугурационной речи даже не упомянул Украину. Ещё в феврале он писал, что налогоплательщики США заслуживают знать, является ли Киев полностью откровенным и прозрачным при использовании огромной суммы, выделенной Вашингтоном. При этом его позиция в пользу помощи Израилю пока изменений не претерпела.
При этом в федеральном бюджете США практически закончились деньги, ранее выделенные Конгрессом на помощь Украине. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что в настоящее время ожидаются конкретные действия Конгресса, которые дадут гарантию продолжения оказания помощи Украине.
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Ранее стало известно, что новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в своей инаугурационной речи даже не упомянул Украину. Ещё в феврале он писал, что налогоплательщики США заслуживают знать, является ли Киев полностью откровенным и прозрачным при использовании огромной суммы, выделенной Вашингтоном. При этом его позиция в пользу помощи Израилю пока изменений не претерпела.
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Артем Путинцев