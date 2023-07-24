Politico: Китай резко сократил военные поставки на Украину

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Китайская Народная Республика заметно сократила экспорт военного снаряжения на Украину. Основные поставки теперь перенаправляются в Россию. Об этом пишет Politico, ссылаясь на данные китайской и украинской таможни.
Суммарный товарооборот Российской Федерации и КНР стал активно расти с началом специальной военной операции. Согласно статистике, с января по апрель 2023 года этот показатель увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 73 миллиарда долларов.
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Александр Бойцов