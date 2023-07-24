Politico: Китай резко сократил военные поставки на Украину

Глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, что компании из Европы продолжают считать экономику РФ частью общемировой, а потому отказываются покидать российский рынок. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Свободном университете в Трансильвании, передает ТАСС.