Politico: Введенный Западом потолок цен на российскую нефть провалился

Ровно год назад, 5 декабря, страны G7 и Евросоюза, а также примкнувшая к ним Австралия, установили, что российская нефть на мировом рынке не может продаваться дороже, чем по 60 долларов за баррель. Однако усилия западных государств по ограничению нефтяных доходов России полностью провалились.