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Польша неотвратимо убивает украинскую экономику

Der Spiegel: Из-за своего конфликта с Киевом Польша «душит» экономику Украины
05 ноября 2023, 07:15
Фото: iStock/Ruma_Aktar

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Немецкие компании, имеющие производства на территории Украины, жалуются на польскую таможню, которая начала «душить» экономику Украины и задерживает экспорт товаров. Об этом пишет издание Der Spiegel.
Представители немецкого бизнеса рассказали журналистам, что польские таможенники специально затягивают с досмотром экспортных грузов, а это не что иное, как скрытый саботаж. При этом сами представители таможни заявили «Шпигелю», что досмотр товаров затягивается якобы из-за потока контрабандных сигарет с Украины.

«ЕС помогает Украине стабилизировать государственный бюджет, взять на себя военное бремя и компенсировать неуплату налогов. Месяц за месяцем миллиарды с Запада текут в Киев... Причиной задержек, по-видимому, является тлеющий в течение уже нескольких месяцев конфликт между Польшей и Украиной», — пишет издание.


Ранее Польша направила Украине сообщение о возможном закрытии одного из контрольно-пропускных пунктов с 3 ноября и до конца года. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Он добавил, что на КПП «Краковец-Корчева» может произойти забастовка перевозчиков, которые будут требовать улучшения своей работы, а также будут выступать против украинских перевозчиков, в которых они видят прямых конкурентов. В связи с этим, КПП будет заблокирован.

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Глава Минфина РФ Силуанов назвал причину высокого госдолга США
Силуанов: высокий госдолг США вызван бесконтрольной эмиссией доллара
04 ноября 2023, 19:17

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

У США наблюдается большой госдолг, который в большей степени вызван бесконтрольным выпуском доллара в обращение. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил министра финансов России Антон Силуанов.
Он отметил, что проблемы для США создаёт их уверенность в том, что доллар по прежнему является сильной и надёжной валютой. Из-за такой убеждённости в США печатаются деньги и покупаются ими же, также скупаются облигации Штатов.  

По словам Силуанова, невозможно достичь устойчивости валюты при бесконтрольной эмиссии, что и приводит к росту долга. Выпуск большого количества денег отвлекает расходы бюджета, в том числе на обслуживание долга. В результате, происходит рост ставок, а денег для нужд самой страны становится меньше.  

Напомним, что в середине сентября госдолг США вновь достиг рекордного показателя в 33 триллиона долларов. А в начале октября он за один день вырос на 275 миллиардов долларов, что на 3% превышает всю задолженность России.  

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#экономика
#антон силуанов
#минфин
#сша
#долги
#доллар
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Крым стал инвестиционно привлекательным регионом, несмотря на санкции
Константинов: Крым привлекает инвесторов, несмотря на санкции
04 ноября 2023, 16:07

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Иностранные инвесторы проявляют интерес к Крыму, несмотря на санкционные ограничения. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в ходе Международной выставки-форума «Россия».
Он рассказал, что в тот момент, когда Крым входил в состав Украины, это был инвестиционно совершенно не привлекательный регион. Даже несмотря на отсутствие санкций, которые сейчас наложены на всю Россию. 

В настоящее время, по словам Константинова, инфраструктура Крыма развивается, это перспективный регион, который привлекает к себе инвесторов, в том числе и из других государств.

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» торжественно открылась 4 ноября на территории ВДНХ. Свои стенды представили 89 регионов РФ, а также различные российские организации. Выставка открыта для всех желающих до 12 апреля 2024 года. 

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#крым
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#россия
#регион
#иностранцы
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Набиуллина рассказала о выплатах пенсий и зарплат в цифровых рублях
Набиуллина: выплаты пенсий и зарплат в цифровых рублях – добровольны
04 ноября 2023, 13:25

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Выплата пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях будет добровольной. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что граждане России смогут самостоятельно выбрать, в каком формате они предпочтут получать те или иные государственные выплаты. 

В качестве подтверждения своих слов Набиуллина напомнила, что россияне ранее также могли самостоятельно выбрать, как получать пенсию, когда речь зашла о банковской карте «Мир». Тогда граждане могли согласиться на получение выплат на счёт добровольно. Те, кто не желал пользоваться банковской картой, продолжили забирать пенсионные выплаты в отделениях почты.  

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#пенсия
#зарплата
#цифровизация
#рубль
#эльвира набиуллина
#банк россии
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Силуанов заявил о стабилизации курса рубля
Силуанов: курс рубля стабилизировался из-за введённых валютных мер
04 ноября 2023, 13:13

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Курс российского рубля стабилизировался и в ближайшее время будет придерживаться текущего уровня. Об этом на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» в ходе выставки-форума «Россия» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Он отметил, что добиться такого результата удалось за счёт принятия мер по усилению контроля за возвратом валютной выручки экспортёрами. 

По его словам, ужесточение контроля сыграло огромную роль в стабилизации курса рубля. По прогнозам Минфина, в ближайшее время курс будет сохраняться в намеченных сейчас параметрах.

Отмечается, что на 4 ноября курс доллара, согласно данным Центробанка, составляет 93,03 рубля, а евро – 99,01 рубля. 

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#антон силуанов
#экспорт
#курс
#рубль
#валюта
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Набиуллина заявила, что банковская система России абсолютно здорова
Набиуллина: банковская система РФ абсолютно здорова и помогает экономике
04 ноября 2023, 12:22

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Российскую банковскую систему можно оценить как абсолютно здоровую, способную помогать экономике. Об этом на Международной выставке-форуме «Россия» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она напомнила, что серьёзный упадок банковской системы наблюдался в 1990-е, когда в отрасль пришло большое количество некомпетентных людей, часто «без совести». 

По словам Набиуллиной, такие представители банковской системы собирали деньги у граждан и благополучно выводили из на личные зарубежные счета. Поэтому стояла задача полностью избавиться от такого беспредела, поскольку «банковская система – это кровеносная система экономики», подчеркнула глава Центробанка. 

Согласно данным Банка России, которые озвучила Набиуллина, за период с 2013 года было выведено с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка. 

Специалист отметила, что 15 банков смогли успешно пройти финансовое оздоровление, поэтому теперь Центробанк не выделяет им деньги, а уже сама банковская система помогает экономике. 

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#банк
#россия
#центробанк
#эльвира набиуллина
#экономика
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Экс-министр экономики РФ Нечаев: Кризис в КНР болезненно скажется на России
03 ноября 2023, 18:18

Фото: istockphoto.com/btgbtg

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что, если в Китае произойдёт экономический кризис, он окажет самое негативное влияние на Россию.
«Если в Китае развернётся масштабный кризис и его экономический рост замедлится не с 5% до 4,8% по итогу этого года, а более серьезно, то для РФ это будет очень болезненно. Тогда КНР сократит закупки товаров из нашей страны, и это больно ударит по российскому бюджету и нашим производителям сырья», — пояснил в колонке NEWS.ru Нечаев.

Вместе с тем, согласно данным пограничных служб Федеральной службы безопасности (ФСБ), с января по сентябрь текущего года наибольшее количество туристических поездок в Россию было совершено гражданами Китая.

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#россия
#китай
#кризис
#экономика
#политика
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Путин спрогнозировал рост российского ВВП
Путин: рост ВВП России в этом году будет 2,8%, а может быть и 3%
03 ноября 2023, 15:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что рост российского ВВП в этом году будет 2,8%, а может быть и 3%. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
По словам главы российского государства, в Европе ВВП будет иметь отрицательные значения.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что внутренний валовый продукт (ВВП) России с января по сентябрь этого года вырос на 2,8%. Он отметил, что повышение на 2,8% за прошедшие девять месяцев – это предварительная оценка Минэкономразвития. По словам Мишустина, если рассматривать только данные сентября, то можно увидеть двукратное увеличение показателя до отметки более чем в 5% в годовом выражении.

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#экономика
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Экономист Зубец объяснил, как Советский Союз поможет нарастить ВВП России
03 ноября 2023, 14:05

Фото: IStock/oxinoxi

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика развивается стабильно и предсказуемо. За девять месяцев этого года ВВП страны вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщил президент на совещании по экономике. В том числе в августе и сентябре этот показатель прибавил по 5%.
Однако уже в следующем, 2024 году, многие эксперты ожидают замедление темпов роста.  Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал в эфире «Радио 1», что избежать этого поможет опыт Советского Союза.
«В Советском Союзе в 30-е годы прошлого столетия стало понятно, что нужна промышленность, нужна новая экономика, новые люди. Советская власть поставила задачу закупить заводы или разработать их внутри страны. Так и здесь. Нам просто нужна цель, под которую потом набираются люди, ставятся задачи. Для того, чтобы мы выросли как Советский Союз в 30-е годы, нам тоже нужна идеология будущего и усиленные инвестиции в эту картину, а у нас пока с этим проблемы», — отметил экономист.
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#экономика
#промышленность
#ввп
#ссср
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Песков: Россия адаптировалась к санкциям Запада
03 ноября 2023, 13:28

Фото: сайт Кремля

Антироссийские экономические санкции, вводимые странами Запада, безусловно, создают трудности, но Россия научилась их преодолевать. В целом можно отметить, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению.
Об этом заявил на традиционной встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помощь в преодолении последствий введения антироссийских санкций оказывает параллельный импорт, отметил представитель Кремля. Также нельзя не отметить успехи многих российских компаний и предприятий в сфере импортозамещения. Ограничения поставок  из-за рубежа дали толчок в развитии многих отечественных производств, подчеркнул Песков.

Несмотря на все новые пакеты санкций, вводимых против России, экономика страны не рухнула, как ожидали западные страны. Россия научилась выживать, существовать и развиваться даже в условиях непрекращающегося внешнего давления, заключил пресс-секретарь президента РФ.

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