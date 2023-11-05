Польша неотвратимо убивает украинскую экономику

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Немецкие компании, имеющие производства на территории Украины, жалуются на польскую таможню, которая начала «душить» экономику Украины и задерживает экспорт товаров. Об этом пишет издание Der Spiegel.
Представители немецкого бизнеса рассказали журналистам, что польские таможенники специально затягивают с досмотром экспортных грузов, а это не что иное, как скрытый саботаж. При этом сами представители таможни заявили «Шпигелю», что досмотр товаров затягивается якобы из-за потока контрабандных сигарет с Украины.
Ранее Польша направила Украине сообщение о возможном закрытии одного из контрольно-пропускных пунктов с 3 ноября и до конца года. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Он добавил, что на КПП «Краковец-Корчева» может произойти забастовка перевозчиков, которые будут требовать улучшения своей работы, а также будут выступать против украинских перевозчиков, в которых они видят прямых конкурентов. В связи с этим, КПП будет заблокирован.
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«ЕС помогает Украине стабилизировать государственный бюджет, взять на себя военное бремя и компенсировать неуплату налогов. Месяц за месяцем миллиарды с Запада текут в Киев... Причиной задержек, по-видимому, является тлеющий в течение уже нескольких месяцев конфликт между Польшей и Украиной», — пишет издание.
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Артем Путинцев