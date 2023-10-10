Польша забрала у «Газпрома» часть газопровода «Ямал-Европа»

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Польский энергетический концерн Orlen получит контроль над частью газопровода «Ямал — Европа», расположенного на территории Польши. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу концерна Даниэля Обайтеко.
В публикации говорится, что собственником акций, принадлежавших ранее ПАО «Газпром», после окончательного принятия решения станет АО «Европол ГАЗ».
Решение сейчас остаётся за польским Министерством развития и технологий. Обайтеко проинформировал, что Orlen возьмет под контроль часть газопровода «Ямал-Европа» в Польше.
Обайтеко добавил, что начиная с 2022 года они приобрели полную независимость от России, а новое решение станет шагом к возобновлению полного контроля польских предприятий над газовой инфраструктурой страны.
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Решение сейчас остаётся за польским Министерством развития и технологий. Обайтеко проинформировал, что Orlen возьмет под контроль часть газопровода «Ямал-Европа» в Польше.
«В течение десятилетий Польша зависела от поставок природного газа из России – 10 лет назад на ее долю приходилось примерно 80% импорта этого сырья», — цитирует агентство слова главы энергетического концерна.
Обайтеко добавил, что начиная с 2022 года они приобрели полную независимость от России, а новое решение станет шагом к возобновлению полного контроля польских предприятий над газовой инфраструктурой страны.
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