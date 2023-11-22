Помощник президента Орешкин допустил, что рубль будет укрепляться и дальше

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Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин допустил дальнейшее укрепление курса российской национальной валюты, однако рассчитывать на какие-либо кардинальные отклонения не стоит. Об этом он заявил в интервью газете «Московский комсомолец».
«Восстановление потребительского и инвестиционного спроса и привело к росту спроса на импортную продукцию. Одновременно с этим в текущем году цены на нефть и газ оказались ниже, чем они были в прошлом году. На этом фоне курс рубля, естественно, скорректировался», — отметил Орешкин.
По словам помощника президента, рубль укрепляется в том числе и потому, что сокращаются временные оттоки капитала и стабилизируется платёжный баланс.
Ранее кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» заявил о том, что сработали меры правительства, которые направлены на возврат валютной выручки в Россию. Это сдержало спекулянтов с предшествующего повышения курса доллара по отношению к рублю. Кроме этого, российская экономика наконец начала показывать признаки серьезного оживления.
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По словам помощника президента, рубль укрепляется в том числе и потому, что сокращаются временные оттоки капитала и стабилизируется платёжный баланс.
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Артем Путинцев