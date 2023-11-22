Помощник президента Орешкин допустил, что рубль будет укрепляться и дальше

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин допустил дальнейшее укрепление курса российской национальной валюты, однако рассчитывать на какие-либо кардинальные отклонения не стоит. Об этом он заявил в интервью газете «Московский комсомолец».