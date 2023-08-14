Помощник Путина предрек скорое укрепление рубля

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Российская экономика проходит процесс трансформации быстрее, чем кто-либо прогнозировал. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин, пишет ТАСС.
По его прогнозам, фаза восстановления показателей уже завершена и далее рост замедлится до более устойчивого значения.
Орешкин отметил адаптацию российской экономики и заявил, что она успешно меняет свою структуру быстрее, чем было спрогнозировано. Помощник президента уточнил, что рост экономики составит 2 - 2,5% в год, а к 2026 году ВВП займет прежние позиции и будет зафиксирован сбалансированный рост в 1,5-2,5 %.
Прежде сообщалось, что озвучен прогноз по курсу доллара на предстояющую неделю.
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Орешкин отметил адаптацию российской экономики и заявил, что она успешно меняет свою структуру быстрее, чем было спрогнозировано. Помощник президента уточнил, что рост экономики составит 2 - 2,5% в год, а к 2026 году ВВП займет прежние позиции и будет зафиксирован сбалансированный рост в 1,5-2,5 %.
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Анастасия Крестьянова