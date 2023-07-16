Последний сухогруз в рамках зерновой сделки покинул порт Одессы

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Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло порт Одессы. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Последнее судно в рамках сделки при посредничестве ООН, позволяющей безопасный экспорт украинского зерна через Чёрное море, покинуло порт Одессы утром в воскресенье, до истечения крайнего срока для продления соглашения», — сказано в публикации.
Сообщается, что сухогруз идёт под флагом Турции.
Однако в Кремле отметили, что сделка осуществлена «в одни ворота», поскольку она не сработает для России, а Украина поставляет зерно, в основном, в Европу, а не в бедные страны Африки.
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Анастасия Чинкова