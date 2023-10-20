Поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай выросли на 46%

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«В текущем году рост поставок газа по «Силе Сибири» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже составил 46,6%», — говорится в публикации.
Миллер добавил, что «Газпром» готов и далее наращивать по согласованным маршрутам поставки газа.
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