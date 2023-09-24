Правительство Франции попросят АЗС продавать топливо по себестоимости

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что правительство попросит топливные компании и частные АЗС продавать горючее по себестоимости.
«Премьер-министр Элизабет Борн встретится со всеми игроками сектора на этой неделе, и мы попросим их продавать топливо по себестоимости», — сказал французский лидер.
Он добавил, что малообеспеченным семьям, использующим собственный транспорт, чтобы добраться до работы, вновь будет предоставлена субсидия в размере 100 евро.
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