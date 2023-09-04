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Представитель министерства экономики Германии сообщила, что правительство продало предназначавшиеся ранее для «Северного потока — 2» трубы компании, которая причастна к строительству газопровода между терминалом сжиженного природного газа возле острова Рюген с Лубмином на побережье Балтийского моря.
Отмечается, что представитель министерства не упомянула название компании.
Напомним, ранее сообщалось, что после подрыва «Северных потоков» диверсанты могли использовать подводный аппарат, чтобы скрыться с места происшествия. Источники, знакомые с ходом расследования причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» подтверждают, что след диверсии ведет на Украину.
В ходе сбора информации о подрыве потоков, обозреватели обратились к источникам, которые были знакомы с деталями расследования преступления. По словам собеседников изданий, вины России в подрыве газопроводов нет, а все следы указывают на то, что диверсию совершила Украина.
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Напомним, ранее сообщалось, что после подрыва «Северных потоков» диверсанты могли использовать подводный аппарат, чтобы скрыться с места происшествия. Источники, знакомые с ходом расследования причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» подтверждают, что след диверсии ведет на Украину.
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Екатерина Коршунова