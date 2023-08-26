Правительство направит 843 млн руб регионам на обновление системы водоснабжения

Фото: iStock/Radevich Tatiana
Правительство РФ направит более 843 миллионов рублей регионам на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках проекта «Чистая вода». Об этом говорится на сайте кабмина.
Сообщается, что дополнительные субсидии поступят в 11 регионов. К ним относятся: Башкортостан, Дагестан, Калмыкия, Якутия, Карачаево-Черкесская Республика, а также Архангельская, Владимирская, Костромская, Липецкая, Нижегородская и Ульяновская области.
Цель проекта заключается в обеспечении к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88,8% жителей РФ.
Ранее сообщалось, что «Магнит» столкнулся с серьёзными перебоями в поставках воды в магазины южных регионов. Несколько дней в Сочи вода продаётся лишь в маленьких бутылках по 0,5 л, а все ёмкости большего объёма скупили.
Читайте также:
У «Магнита» возникли проблемы с поставкой воды в южные регионы
Врач Мещерякова: Газировкой человек наносит удары по своему желудку
Доктор Продеус назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
Цель проекта заключается в обеспечении к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88,8% жителей РФ.
Читайте также:
У «Магнита» возникли проблемы с поставкой воды в южные регионы
Врач Мещерякова: Газировкой человек наносит удары по своему желудку
Доктор Продеус назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
Екатерина Коршунова