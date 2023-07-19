Правительство одобрило предложение Минфина о сокращении расходов бюджета

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Правительство России приняло предложение Минфина о сокращении расходов незащищённых статей бюджета на 450 млрд рублей в 2024 году. Об этом сообщают «Ведомости».
Незащищёнными статьями бюджета обычно называют статьи, которые связаны с военными расходами, социальными выплатами и затратами на госбезопасность.
Точно не обозначалось, на какие из типов расходов повлияет нововведение.
В Минфине уточнили, что итоговая сумма, в размере 450 млрд рублей пока не точная, она ещё будет обсуждаться представителями министерства и ведомств.
Ранее сообщалось, что глава Минфина Антон Силуанов выступил с предложением урезать расходы бюджета в связи с большой разницей между доходами и расходами. Также он уточнил, что под расчёты не попали траты по указу президента Владимира Путина.
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Точно не обозначалось, на какие из типов расходов повлияет нововведение.
Ранее сообщалось, что глава Минфина Антон Силуанов выступил с предложением урезать расходы бюджета в связи с большой разницей между доходами и расходами. Также он уточнил, что под расчёты не попали траты по указу президента Владимира Путина.
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Анастасия Чинкова