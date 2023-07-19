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Правительство одобрило предложение Минфина о сокращении расходов бюджета

19 июля 2023, 10:20

Фото: iStock/ipopba

Правительство России приняло предложение Минфина о сокращении расходов незащищённых статей бюджета на 450 млрд рублей в 2024 году. Об этом сообщают «Ведомости».
Незащищёнными статьями бюджета обычно называют статьи, которые связаны с военными расходами, социальными выплатами и затратами на госбезопасность.

Точно не обозначалось, на какие из типов расходов повлияет нововведение.


В Минфине уточнили, что итоговая сумма, в размере 450 млрд рублей пока не точная, она ещё будет обсуждаться представителями министерства и ведомств.

Ранее сообщалось, что глава Минфина Антон Силуанов выступил с предложением урезать расходы бюджета в связи с большой разницей между доходами и расходами. Также он уточнил, что под расчёты не попали траты по указу президента Владимира Путина.

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#Минфин
#Правительство
#расходы
#бюджет
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В Москве открылся новый путепровод с МКАД на трассу М-4 «Дон»
19 июля 2023, 10:08

Фото: istockphoto/Free

В Москве открылся новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» со съездом в сторону области. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
По словам главы города, теперь трафик разгрузится, так как транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 не будут пересекаться, передает ТАСС. Собянин уточнил, что всего на развязке будет 18,6 километра дорог, включающих в себя один тоннель, семь путепроводов и три пешеходных перехода. Масштабные работы планируется завершить к началу 2025 года.

С введением в эксплуатацию обновленной развязки возрастет пропускная способность трассы М-4 «Дон», южного отрезка МКАД и Липецкой улицы. Также автомобили и общественный транспорт сможет с трассы М-4 выезжать непосредственно на внутреннюю сторону МКАД, минуя другие съезды кольцевой автодороги. Улучшится транспортная доступность нескольких населенных пунктов Подмосковья.

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#развязка
#транспорт
#съезд
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РИА Новости: Эксперты назвали страны, по которым ударит остановка зерновой сделки
19 июля 2023, 07:46

Фото: iStock/Aleksandr_Bunin

Прекращение зерновой сделки может стать угрозой для продовольственной безопасности стран, которые уже столкнулись с рекордным ростом стоимости продуктов. Среди особо уязвимых государств — Зимбабве и Руанда, пишет РИА Новости.
По информации агентства, к таким выводам пришли эксперты Росконгресса и Института изучения мировых рынков в своем докладе «Глобальные вызовы продовольственной безопасности: риск отмены зерновой сделки и геополитические потрясения».

С начала февраля 2022 года мировые цены на продовольствие выросли примерно на 20 процентов, однако заключение зерновой сделки вернуло их практически к прежним значениям. Теперь же, когда с 18 июля черноморская инициатива прекратила свое действие, цены на продовольствие опять пошли вверх.

Если в Азиатско-Тихоокеанском регионе рост цен был относительно невысоким (менее 6% в 2022 году), то страны Европы и Центральной Азии столкнулись с удорожанием продуктов питания в среднем на 18%. При этом, как отмечают эксперты, с точки зрения так называемой реальной продуктовой инфляции наиболее пострадавшими от роста цен на продовольствие являются две африканские страны: Зимбабве (41%) и Руанда (26,1%). У других стран подобный показатель находится в пределах 10–20% либо ниже, что не так далеко от нормальных значений.

Ранее МИД РФ анонсировал прекращение зерновой сделки 18 июля. В дипведомстве заявили, что Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море.

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#зерновая сделка
#Зимбабве
#Руанда
#цены на продовольствие
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Матвиенко: Нужно больше строить в сельской местности и малых городах
19 июля 2023, 06:58

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что активное строительство жилья в мегаполисах и тенденция стягивания людей и ресурсов в крупные агломерации контрпродуктивны для России, поэтому нужно больше строить в малых городах и в сельской местности. Об этом 19 июля пишет РБК.
Матвиенко отметила, что на протяжении многих лет лидерами по вводу в эксплуатацию нового жилья остаются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Московская и Ленинградская области. При этом в половине городов России новое жилье практически не строят.

По словам Матвиенко, за последние пару лет общий обьем работ в строительстве увеличился на 15%, а за несколько месяцев текущего года — на 9%. При этом в отрасли заметен дефицит кадров, а нехватка строителей покрывается за счет мигрантов. Валентина Ивановна подчеркнула необходимость сосредоточиться на подготовке специалистов-россиян, «чтобы снизить зависимость от иностранного труда и оставлять деньги в нашей экономике».

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#Валентина Матвиенко
#строительство
#малые города
#мигранты
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«Ведомости»: Таймураз Боллоев стал президентом пивоваренной компании «Балтика»
19 июля 2023, 01:57

Фото: РИА Новости/Игорь Михалев

Таймураз Боллоев назначен президентом пивоваренной компании «Балтика», сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее распоряжение Росимущества.
Информацию о назначении Боллоева также подтверждает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Таймураз Боллоев уже возглавлял «Балтику» в 1991-2004 годах — на постах вначале гендиректора, а затем и президента компании.

Напомним, что 16 июля президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в компании Danone и пивоваренной компании «Балтика» временно переходят в управление России в ​лице Росимущества.

Датская корпорация Carlsberg Group, которой принадлежит «Балтика», объявила о завершении работы в России в марте 2022 года. В июне этого года был найден покупатель, однако его имя, а также точные сроки завершения продажи активов пока неизвестны.

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#«Балтика»
#Росимущество
#пивоварение
#назначения
#Таймураз Боллоев
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Депутат Делягин предсказал повышение ключевой ставки из-за желания ЦБ «удушить российскую экономику»
18 июля 2023, 17:59

Фото: IStock/hank5

Депутаты Госдумы РФ от «Справедливой России» и российские производители попросили главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и замсекретаря Совбеза РФ Сергея Вахрукова снизить ключевую ставку до 4%. Заседание Совета директоров ЦБ запланировано на 21 сентября.
Однако зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, научный руководитель института проблем глобализации Михаил Делягин уверен, что ставку повысят, несмотря на обращение. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что ожидает роста от 0,5 до 1 процентного пункта.
«Почему они попросили именно четыре процента? Вероятно, потому что Набиуллина утверждает, что этот показатель является целью, к которой стремится Банк России. Но на самом деле не для того ЦБ ронял рубль, чтобы снижать ставку. Смысл всей этой операции по ослаблению рубля от 90 рублей за доллар и ниже является повышение процентной ставки. Сейчас, конечно, будут её повышать. Задача стоит в удушении российской экономики. В таком случае зачем снижать?» — сказал Михаил Делягин.
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#Михаил Делягин
#Центробанк
#ключевая ставка
#Госдума
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Химкинский предприниматель начал производить экологические биокотлы
18 июля 2023, 16:37

Фото: администрация г. о. Химки

В Химках открылось экологическое предприятие по производству биокотлов для отопления. Его создателем стал предприниматель Андрей Центеров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Местные жители в рамках проекта «Мы первые» совершили экскурсию по цеху и задали вопросы создателю уникальной системы.   «Затраты сводятся к минимуму, и желания потребителей учитываются до мелочей. Оборудование на производстве полностью отечественное», – рассказал Центеров.
Компания производит котлы, модульные котельные, углевыжигательные печи и автоматические горелки, работающих на таком биотопливе, как щепа, опилки и другие отходы деревопереработки.
«Мы заинтересованы в том, чтобы химкинские предприятия росли и развивались. Стараемся создать для них благоприятный инвестиционный климат. Сегодня в Химках есть всё для успешного ведения бизнеса – удобная логистика, офисы, промышленные кластеры, технопарки, складские комплексы. Команда нашей администрации всегда готова помочь предпринимателям в решении любых вопросов», – заверил глава Химок Дмитрий Волошин.
Городской округ уже пять лет занимает лидирующие места в рейтинге муниципальных образований Подмосковья в отношении предпринимательского климата. За это время поддержку в виде субсидий получили 34 предприятия на общую сумму более 16 млн. рублей.

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#Дмитрий Волошин
#Химки
#экология
#производство
#Московская область
#Подмосковье
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Автозапчасти подорожали на 5% сразу после падения рубля
18 июля 2023, 16:08

Фото: istockphoto / Petr Smagin

В июле автозапчасти в России подорожали на 5% после падения рубля, передает Fit Service.
В июле текущего года цена автомобильных запчастей увеличилась на 5% из-за снижения обменного курса рубля относительно иностранных валют. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Овчинникова отметила, что стоимость некоторых позиций не возросла, но по ряду популярных моделей рост оказался высоким. К примеру, воздушные фильтры и тормозные колодки для автомобиля Hyundai Solaris возросли в цене на 20%, а тормозные диски и колодки для Kia Rio — на 9%. 

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#модели
#автомбили
#цена
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Финансист Разуваев рассказал, как грамотно распорядиться выигрышем в лотерею
18 июля 2023, 15:51

Фото: istockphoto / Chanatiptravel

Россияне за первые шесть месяцев текущего года выиграли в государственные лотереи 23,7 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Корреспондент Общественной службы новостей в беседе с экономистом и инвестиционным аналитиком Александром Разуваевым узнали, как россиянину правильно распорядиться деньгами. 

По словам специалиста, первое что можно сделать после выигрыша, это положить деньги на счет в банке, при этом в настоящее время ставка по вкладам вверх пойдет. Также, по словам Разуваева можно приобрести «голубые фишки», то есть разбить сумму и положить одну половину — на депозит, а другую — вложить в акции российских компаний.

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#лотерея
#деньги
#вклад
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Путин проведет совещание с членами правительства о внедрении искусственного интеллекта в отрасли экономики
18 июля 2023, 15:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 19 июля проведет совещание с членами правительства по теме внедрения искусственного интеллекта в экономику. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что совещание пройдет в формате видеоконференции.

Выступление с докладами по теме ожидаются от министра экономического развития РФ Максима Решетникова, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и президента, председателя правления ПАО «Сбербанк России» Германа Грефа.

Во время совещания также будет рассмотрен ряд других вопросов.

Напомним, ранее председатель Комиссии по информационной безопасности и киберпреступности Российской Ассоциации электронных коммуникаций Андрей Ярных заявил, что искусственный интеллект необходимо жёстко регулировать, поскольку именно от этого зависит то, какие свойства и функции, с которыми людям придётся работать в дальнейшем, он приобретёт.

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#Путин
#ИИ
#экономика
#совещание
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