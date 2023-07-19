Правительство одобрило предложение Минфина о сокращении расходов бюджета

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что активное строительство жилья в мегаполисах и тенденция стягивания людей и ресурсов в крупные агломерации контрпродуктивны для России, поэтому нужно больше строить в малых городах и в сельской местности. Об этом 19 июля пишет РБК.