Правительство планирует увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке

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Российское правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с государственной поддержкой. Речь идет о повышении суммы первоначального взноса с 15 до 20%, а также о снижении на 0,5 процентного пункта предельной величины субсидии кредитным организациям.
Одна из основных задач планируемых изменений — приведение спроса в соответствие с темпами роста предложения. Разница между льготной и рыночной ставкой достигла, по мнению экспертов, астрономических значений. Массовое кредитование по нерыночным ставкам выглядит как минимум странно. Поэтому предпринимаемые правительством меры объяснимы. По мнению некоторых специалистов, они даже слишком аккуратные.
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