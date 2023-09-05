Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Правительство планирует увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Правительство планирует увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке

05 сентября 2023, 11:06
Фото: istockphoto/simpson33

Фото: istockphoto/simpson33

Российское правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с государственной поддержкой. Речь идет о повышении суммы первоначального взноса с 15 до 20%, а также о снижении на 0,5 процентного пункта предельной величины субсидии кредитным организациям.

Слухи о сокращении ипотечных льгот появились после внепланового повышения Центробанком ключевой ставки. Ставки по рыночной ипотеке увеличились в среднем до 15%, в то время как по льготной и семейной ипотеке она составляет 6-8%, сообщают «Ведомости». Такой разрыв на фоне ажиотажного спроса на льготную ипотеку чреват разбалансированностью рынка недвижимости и неконтролируемым повышением цен.

Одна из основных задач планируемых изменений — приведение спроса в соответствие с темпами роста предложения. Разница между льготной и рыночной ставкой достигла, по мнению экспертов, астрономических значений. Массовое кредитование по нерыночным ставкам выглядит как минимум странно. Поэтому предпринимаемые правительством меры объяснимы. По мнению некоторых специалистов, они даже слишком аккуратные.

Читайте также:

Россияне оформили кредитов на 32 триллиона рублей

В России дефицит арендного жилья вызовет рост цен

Риелтор Некрасова рассказала об условиях для одобрения ипотеки

#рост
#дефицит
#россияне
#меры
#ипотека
#ставка
Читайте нас в
Фонд развития промышленности РФ помог подмосковному предприятию
05 сентября 2023, 11:57

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На территории Подмосковья осуществляется комплекс мер поддержки, который обеспечивает высокий уровень инвестиционной привлекательности региона. Так, НПП «Исток» им. Шокина во Фрязино расширил и автоматизировал производство, используя меры поддержки бизнеса
«Мы понимаем, что от того, как в Подмосковье чувствует себя бизнес, зависит не только рост экономики, но и качество, и уровень жизни людей. Поэтому каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать: от заключения соглашения до запуска производства», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
НПП «Исток» им. Шокина во Фрязиносмог расширить и автоматизировать своё производство приборов учёта электроэнергии благодаря привлечённым средствам из Фонда развития промышленности России в рамках государственной программы «Развитие ОПК».

Общая сумма займа на льготных условиях составила 559 миллионов рублей. Общий объём инвестиций в расширение производства составил  698 миллионов рублей.


На базе предприятия НПП «Исток» им. Шокина в 2015 году создали особую экономическую зону технико-внедренческого типа «Исток». На сегодняшний день её резидентами являются 22 предприятия, осуществляющие свою деятельность по таким направлениям, как СВЧ-электроника, лазерное приборостроение, проектирование сложных технических систем.

В ОЭЗ создано более 500 новых рабочих мест.

Общая сумма инвестиций компаний-резидентов составляет более 55 миллиардов рублей.

Читайте также:

Компания ТК «Подмосковье» расширила производство благодаря мерам поддержки бизнеса.

Инвестиции в основной капитал Подмосковья за полгода составили более полутриллиона рублей.

В Подмосковье активно реализуются проекты в сфере испортозамещения.
#подмосковье
#губернатор
#бизнес
#качество
#оэз
#инвестиции
#соглашения
#производство
#проект
#фрязино
#электроника
#проекты
#рост
#предприятия
#развитие
#опк
#рф
Читайте нас в
Компания ТК «Подмосковье» расширила производство благодаря мерам поддержки бизнеса
05 сентября 2023, 11:29

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На территории Подмосковья осуществляется комплекс мер поддержки, который обеспечивает высокий уровень инвестиционной привлекательности региона. Так, компания ТК «Подмосковье» воспользовалась мерами поддержки бизнесу, реализуемыми в Московской области.
В Московской области функционируют 67 индустриальных парков и 5 особых экономических зон, в которых работают компании в сфере медицины, био- и ИТ-технологий, электроники и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы понимаем, что от того, как в Подмосковье чувствует себя бизнес, зависит не только рост экономики, но и качество, и уровень жизни людей. Поэтому каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать: от заключения соглашения до запуска производства», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В марте 2023 года компания ТК «Подмосковье» запустило новый тепличный комплекс на территории городского округа Воскресенск.


Для реализация проекта, компания получила 2 льготных кредита на общую сумму 10,7 миллиардов рублей и получила земельный участок на льготных условиях по упрощенной процедуре без проведения торгов по программе поддержки бизнесу.

Реализация проекта принесла в экономику Подмосковья – 14,5 миллиардов рублей. Проект помог создать в Московской области 645 новых рабочих мест.

Читайте также:

В Подмосковье активно реализуются проекты в сфере испортозамещения.

Андрей Воробьёв рассказал об успешных промышленных производствах.

Инвестиции в основной капитал Подмосковья за полгода составили более полутриллиона рублей.
Читайте нас в
Ъ: Минэнерго рассматривает возможность возвращения полных выплат по демпферу на топливо
05 сентября 2023, 11:14

Фото: iStock/bizoo_n

Минэнерго РФ обсуждает возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо. Об этом сообщает «Коммерсант».
Ранее Минфин РФ в два раза сократил размер выплат по демпферу на бензин и дизельное топливо до конца 2026 года.

Уточняется, что в августе нефтяные компании не смогли увеличить переработку, а в сентябре, из-за проведения плановых ремонтов, объёмы переработки сократятся. Это будет оказывать давление на рынок, несмотря на окончание основного сезона отпусков.

Также издание подчёркивает, что хоть Минфин и не против возвращения к полным выплатам по демпферу, оно требует компенсации дополнительных расходов бюджета.

По мнению авторов статьи «Коммерсанта», единственной возможной мерой для снижения оптовых цен на топливо является возвращение полных выплат по демпферу. При этом, в настоящее время оптовая цена на бензин и дизтопливо выше того уровня, при котором выплачивается демпфер – это может усложнить ситуацию.

Читайте также:

Новак: на топливном рынке РФ нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс

Президент Независимого топливного союза Баженов высказался против введения госрегулирования цен на дизель

В России цены на дизельное топливо установили рекорд
#топливо
#цены
#выплаты
#минфин
#минэнерго мо
Читайте нас в
Андрей Воробьёв рассказал об успешном инвестпроекте в Подмосковье
05 сентября 2023, 10:59

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На территории Подмосковья осуществляется комплекс мер поддержки, который обеспечивает высокий уровень инвестиционной привлекательности региона. Так, компания «Меттойл» расширила своё производство, использую меры поддержки бизнесу в регионе.
«Мы понимаем, что от того, как в Подмосковье чувствует себя бизнес, зависит не только рост экономики, но и качество, и уровень жизни людей. Поэтому каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать: от заключения соглашения до запуска производства. Предоставляем финансовые меры поддержки, землю и недвижимость в аренду за 1 рубль. Стремимся к тому, чтобы максимально снизить административные барьеры, переводим все услуги в цифру, делаем их удобными, понятными и прозрачными», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В Московской области функционируют 67 индустриальных парков и 5 особых экономических зон, в которых работают компании в сфере медицины, био- и ИТ-технологий, электроники и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.


В индустриальном парке М-8, расположенного в Сергиево-Посадском городском округе, открылось новое предприятие по производству внутрискважинного оборудования для нефтегазодобывающей отрасли «Меттойл».

Компания «Меттойл» начала разрабатывать высокотехнологичное оборудование для нефтегазодобычи, которое раньше в РФ не производилось вовсе. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 1 миллиарда рублей. проект помог создать 160 новый рабочих мест.

В 2018 году компанией получен льготный заём на сумму 320 миллионов рублей от Фонда развития промышленности России. 

В 2019 году компания получила земельный участок в аренду без торгов по областной программе поддержки бизнеса. 

В 2021 году году компания «Меттойл» стала участником региональной инвестиционной программы и смогла претендовать на налоговые льготы.

Читайте также:

Инвестиции в основной капитал Подмосковья за полгода составили более полутриллиона рублей.

В Подмосковье предпринимателям помогают строить бизнес.

В Московской области зафиксирован рост промышленного производства.
#подмосковье
#воскресенск
#бизнес
#оэз
#инвестиции
#производство
#льготы
#комплекс
#участок
#предприятие
#фрязино
#электроника
#налоговые льготы
#рост
#предприятия
#заём
#развитие
#опк
#рф
#андрей воробьёв
Читайте нас в
В Подмосковье активно реализуются проекты в сфере испортозамещения
05 сентября 2023, 10:38

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Московской области осуществляется комплексная программа поддержки промышленности и малого и среднего бизнеса.
На территории Подмосковья на сегодняшний день реализовано 29 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения с общей суммой инвестиций 29,7 миллиардов рублей.

Реализация этих проектов позволила создать в регионе свыше 2,5 тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, в Московской области функционируют 67 индустриальных парков и 5 особых экономических зон, в которых работают компании в сфере медицины, био- и ИТ-технологий, электроники и другие.

Инвесторы размещают свои бизнес-объекты на территории ОЭЗ благодаря льготных условиям, удобству строительства и доступности коммуникаций на этих территориях.

Все доступные услуги и сервисы поддержи субъектам МСП размещены на Инвестиционном портале Московской области. 

Читайте также: 

В Подмосковье введут новую услугу для поддержки бизнеса.

В Московской области работает сервис для предпринимателей по аренде зданий и помещений за рубль.

В Подмосковье предпринимателям помогают строить бизнес.
#подмосковье
#рубль
#бизнес
#оэз
#инвесторы
#сервис
#услуги
#компании
#мсп
Читайте нас в
Инвестиции в основной капитал Подмосковья за полгода составили более полутриллиона рублей
05 сентября 2023, 10:13

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о сумме инвестиций в основной капитал Подмосковья за полгода.
На территории Подмосковья осуществляется комплекс мер поддержки, который обеспечивает высокий уровень инвестиционной привлекательности региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Сумма привлечённых инвестиций в Подмосковье на протяжении трёх лет превышает отметку в 1 триллион рублей.

С начала текущего года инвестиции в основной капитал региона составили 556,3 миллиарда рублей, что на 3,1% больше значения прошлого года. 

В Подмосковье на стадии реализации находится 1150 инвестиционных проектов. 
«Мы понимаем, что от того, как в Подмосковье чувствует себя бизнес, зависит не только рост экономики, но и качество, и уровень жизни людей. Поэтому каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать: от заключения соглашения до запуска производства. Предоставляем финансовые меры поддержки, землю и недвижимость в аренду за 1 рубль. Стремимся к тому, чтобы максимально снизить административные барьеры, переводим все услуги в цифру, делаем их удобными, понятными и прозрачными», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Читайте также: 

В Подмосковье зафиксирован рост промышленного производства.

Экспорт подмосковных компаний в Казахстан с региональной поддержкой достиг 4,5 млрд рублей.

Андрей Воробьёв рассказал об успешных промышленных производствах.
#подмосковье
#губернатор
#рубль
#бизнес
#качество
#оэз
#инвестиции
#соглашения
#производство
#льготы
#комплекс
#недвижимость
#проект
#участок
#предприятие
#услуги
#электроника
#налоговые льготы
#рост
#мсп
#меры
#предприятия
#заём
#развитие
#опк
#рф
Читайте нас в
РБК: Столичные рестораторы жалуются на кадровый дефицит
Рестораторы Москвы жалуются на нехватку поваров и барменов
05 сентября 2023, 08:31

Фото: istockphoto/Kiwis

Дефицит квалифицированных кадров и отток из России мигрантов, вызванный ослаблением курса рубля, привели к нехватке персонала на столичном ресторанном рынке. Об этом сообщили сразу несколько участников отрасли.
Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов в беседе с «РБК» заявил, что сейчас нехватка сотрудников по Москве составляет 20-30%. Он отметил, что ранее такого кадрового вакуума в ресторанном бизнесе никогда не наблюдалось. Чтобы решить острую проблему нехватки кадров и закрыть все вакансии, некоторые владельцы ресторанов пошли на то, чтобы существенно увеличить зарплаты  сотрудникам.

Среди причин такого дефицита поваров и барменов называют высокий курс доллара, что важно для трудовых мигрантов, которые до 40% зарплаты отправляют на родину. Повлияло на это и начало спецоперации. Кто-то испугался и сбежал, кого-то мобилизовали, кто-то, особенно уроженцы новых регионов России, ушел добровольцем. Повлияло на ситуацию с кадрами и осеннее открытие новых ресторанов, которые готовы платить абсолютно любые деньги, чтобы набрать сотрудников и открыться.

Такая ситуация непременно скажется и уже сказывается на клиентах, считают рестораторы. Значительно увеличится время ожидания горячих блюд. Согласны с ними и независимые эксперты, которые считают, что кадровый дефицит в отрасли негативно повлияет на качество обслуживания, время ожидания и в целом на репутацию предприятий общественного питания.

Читайте также:

В «Опоре России» назвали причину, по которой McDonald`s не пустят обратно в Россию

Владелец «Вкусно - и точка» Говор сообщил о желании McDonald’s вернуться в РФ

Сеть пиццерий, которую будут развивать Тимати и Пинский, назовут Doмиno Pizza

#деньги
#качество
#вакансии
#курс
#эксперты
#дефицит
#зарплаты
#сергей миронов
Читайте нас в
Киеву надо полгода продавать уголь, чтобы заработать на один день конфликта
РИАН: Киеву надо полгода продавать уголь, чтобы заработать на один день конфликта
05 сентября 2023, 05:11

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Чтобы заработать на один день вооруженного конфликта, Украине нужно пол года поставлять уголь на мировые рынки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинской таможни.
Уточняется, что за прошедшие месяцы 2023 года Украина на 14% сократила экспорт угля (до $125,5 млн против $146,5 млн). В среднем Киев экспортирует уголь примерно на $18 млн ежемесячно.

Так, чтобы заработать $100 млн Украина должна поставлять уголь на международные рынки 5 месяцев и 17 дней. Именно такая сумма требуется для финансирования одного дня вооруженного конфликта.

Читайте также:

Путин: Российский ТЭК успешно справляется с давлением бесконечных санкций

Московская область вышла на первое место в России по экспорту напитков

Экспорт подмосковных компаний в Казахстан с региональной поддержкой достиг 4,5 млрд рублей

#украина
#киев
#конфликт
#экспорт
Читайте нас в
Путин: российский ТЭК успешно справляется с давлением бесконечных санкций
04 сентября 2023, 21:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно, несмотря на враждебные действия ряда государств. Об этом Путин сообщил на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ».
По словам Путина, российский ТЭК  успешно решает стоящие перед ним задачи. 

Напомним, ранее в рамках переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Турцией и Россией. Отмечается, что активность использования доллара и евро между странами снижается.

В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.

Читайте также:

Путин: тенденция к использованию национальных валют между Россией и Турцией есть

Санду: у Молдавии не нашли долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом»

«Царьград»: США не могут отказаться от импорта российского урана
#сотрудничество
#аэс
#путин
#топливо
#россия
Читайте нас в
Достижения.рф