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Правительство планирует ужесточить контроль за зарубежными операциями компаний

21 ноября 2023, 10:04
Фото: istockphoto/anyaberkut

Фото: istockphoto/anyaberkut

Правительство России ужесточит контроль за зарубежными операциями компаний из России, оно утвердило постановление с новыми требованиями, которые касаются раскрытия отчетности.
Об этом пишет «Коммерсантъ». Резиденты будут обязаны раз в квартал отчитываться в Федеральную налоговую службу (ФНС) о движении денег за рубеж и о финансовых активах на зарубежных счетах.

Также необходимо будет предоставлять сведения о выручке, которую оставляют на счетах за рубежом и о третьих лицах, участвующих во взаимных расчетах внешнеэкономической деятельности.


Кабмин принял постановление, чтобы реализовать меры по повышению сбалансированности валютного рынка. В данный момент российские компании и индивидуальные предприниматели обязаны отчитываться только о зачислениях и списаниях по счету с указанием кодов операций.

В будущем будет необходимо указывать объем списаний и поступлений за квартал в наличной и в безналичной форме. В Министерстве финансов поясняют, что эти данные позволят налоговым органам отслеживать объемы иностранной валюты, которые остаются на счетах экспортеров в иностранных банках, это позволит повысить прозрачность контроля за внешнеторговыми операциями.

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#россия
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#госдума
#новости
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Россиянам рассказали, какие лекарства подорожают к Новому году
21 ноября 2023, 10:01

Фото: IStock/MJ_Prototype

В России не ожидают сильного роста цен на лекарства в преддверии Нового года. Об этом «Радио 1» рассказал экономист, эксперт фармацевтического рынка Павел Лисовский.
По словам эксперта, в сфере госрегулирования цены повышаются незначительно – в пределах 1-2%. Стоимость лекарств, которые не попадают в перечень ценового регулирования, во многом зависит от курса валют, даже если дело касается отечественного производителя.
«Среди отечественных рост цен если и возможен, то только на самые недорогие лекарства. Российский производитель будет повышать стоимость, если у него слишком выросли издержки, либо зарубежный бренд очень вырос в цене. Например, импортный препарат с 500 рублей подорожал до 800, то отечественный производитель думает: “зачем мне продавать свой препарат за 400 рублей, если можно за 600?”», — сказал Лисовский.
Зарубежные производители регулируют цены в зависимости от фактического и прогнозируемого курса доллара и евро. Однако даже в этих случаях фармкомпании готовы повысить стоимость продукта, боясь падения спроса.
«Были случаи, когда компании повышали цены из-за роста курса, но тогда же резко падали продажи. Здесь всё зависит от конкретного препарата. В прошлом году многие компании повысили цены, исходя из прогноза, что евро будет 100 и выше, но тогда евро торговался совершенно по другому курсу, и они получили сверхприбыль, а цену снижать обратно они не стали. Поэтому сейчас некоторые не видят смысла в повышении стоимости препаратов снова», — добавил собеседник.
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#лекарства
#цены
#компании
#бренд
#курс
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Россияне больше всего зарабатывают на нефти и газе
ТАСС: Раскрыты сферы с самыми большими зарплатами в России
21 ноября 2023, 01:46

Фото: iStock/pandemin

Больше всего в России зарабатывают специалисты в сфере добычи нефти и газа — в среднем их доход составляет 176,7 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Финансисты и страховщики, согласно этому исследованию, зарабатывают около 155,5 тысяч рублей в месяц. Эксперты авиационной отрасли получают примерно 151,9 тысяч рублей ежемесячно, а производители табачных изделий — 142,3 тыс. рублей каждый месяц.

Одними из самых высокооплачиваемых направлений также являются аквакультура, рыболовство и железорудная промышленность. Заработок работников этих сфер составляет примерно 109 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее служба исследований hh.ru проанализировала доходы представителей рабочих профессий. Самый высокий доход среди рабочих специальностей оказался у водителей такси. В среднем они зарабатывают до 105 тысяч рублей в месяц. На втором месте курьеры с доходом в 91–94 тыс. рублей. Топ-3 закрывают торговые представители, чей доход достигает 74 тысячи рублей в месяц.

В ноябре в России выросло количество вакансий с ежедневной зарплатой в 5,2 раза. Больше всего вакансий с ежедневной оплатой труда выросло в сфере такси — в 5,9 раза. В среднем водители получают 3 705 рублей в сутки. На втором месте по росту вакансий оказались курьеры — количество предложений выросло в 5,7 раз. В среднем курьеру предлагают 2 911 рублей в день. В 4,8 раза увеличилось число вакансий в отрасли администрирования (3 850 рублей в день).

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#зарплаты
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За год в городском округе Пушкинский доходы бюджета выросли на 10,8%
20 ноября 2023, 19:19

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

В городском округе Пушкинский на 10,8% выросли поступления собственных доходов бюджета за десять месяцев 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Всего налоговые и неналоговые доходы муниципального бюджета с января по октябрь 2023 года составили 5 996,4 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 10,8% или 586,2 млн рублей.

Отмечается, что налоговые поступления составили 5 257,6 млн рублей, что на 489,1 млн рублей или на 10,3% выше прошлогодних показателей. Наибольший прирост по-прежнему показывают налог на доходы физических лиц и налог на совокупный доход.

Темпы роста по НДФЛ в сравнении с прошлым годом составил 20,4% или 497 млн рублей. 
«Причиной увеличения поступления налога является рост заработной платы в организациях и на предприятиях, рост выплат налогов по доходам от дивидендов по итогам работы за 2022 год, а также проводимой проверкой МИФНС №3 по Московской области по начисленным и оплаченным суммам за период с 2016 года», — говорится в отчёте администрации. 
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#рост
#бюджет
#налоги
#пушкинский округ
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В Подмосковье запустили импортозамещающее производство материала для ремонта труб
20 ноября 2023, 18:11

Фото: Istockphoto / kodda

В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске запустили на полную мощность первую линию предприятия полимерного рукава, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Компания «Полимертехком» будет производить продукцию для санации трубопроводов и бесшовного ремонта труб.
«Объём инвестиций в импортозамещающий проект превысит 550 млн рублей. На первом этапе предприятие запустило линию по производству полимерного рукава для ремонта труб диаметром от 40 см до 800 см. Во II квартале 2024 года планируется запуск ещё двух линий, на которых будут выпускать полимерный рукав диаметром до 1500 см», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Она добавила, что запуск новых линий позволит увеличить производственные мощности предприятия как минимум втрое. 
 
На «Полимертехкоме» установлено российское оборудование, разработанное технологами компании. Сырьё, из которого производят полимерный рукав, также является собственной разработкой предприятия. Его изготовили по заказу компании на отечественном химзаводе.    
 
Полимерный рукав предназначен для восстановления трубопроводов и труб в сфере ЖКХ. Срок службы отреставрированной трубы – около полувека. 
 
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Иностранные банки массово отказываются от работы с «АвтоВАЗом»

США планируют лишить Россию до 4% мирового рынка СПГ
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#экономика
#производство
#есипово
#индустриальный парк
#солнечногорск
#импортозамещение
#московская область
#подмосковье
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Иностранные банки массово отказываются от работы с «АвтоВАЗом»
Глава «АвтоВАЗа» Соколов: банки отказываются от работы с компанией из-за санкций
20 ноября 2023, 16:24

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Иностранные банки и поставщики массово отказываются от работы с «АвтоВАЗом» из-за санкций США в отношении российского автопроизводителя. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в беседе с «Интерфакс».
По его словам, блокировке подверглись как исходящие платежи «АвтоВАЗа», так и те, что адресованы компании за экспортные поставки. Отказываться от работы с российским автоконцерном и банки дружественных стран, которые опасаются вторичных санкций.

Ранее, в кулуарах выставки «Транспорт России – 2023» Соколов заявил, что в результате внесения «АвтоВАЗа» в санкционный список, компании пришлось сократить запланированные объёмы производства на 10%. 

Также президент российской компании отметил, что введение санкций в отношении предприятия сильно сказалось как на нём самом, так и на всей экономике России. Но с этим давлением удалось справиться без сильных потерь.

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#банки
#компании
#автомобили
#санкции
#россия
#сша
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В России допустили дефицит психотропных препаратов
Экономист Лисовский объяснил отказ аптек продавать психотропные препараты
20 ноября 2023, 15:42

Фото: IStock/Vilin Visuals

Аптеки начали отказываться от продаж сильнодействующих психотропных препаратов, поскольку работать с ними невыгодно из-за жесткого контроля и регулируемых цен. Экономист, эксперт фармацевтического рынка Павел Лисовский рассказал «Радио 1», что лекарства могут совсем пропасть с полок.
По словам эксперта, получить право на продажу сильнодействующих психотропных препаратов сложно, затраты на организацию поставок и продажу высокие, а окупаемость низкая.
«Оборот этих препаратов небольшой, а суммы, которые нужны для строго, чтобы поддерживать их наличие получаются большие. Плюс ко всему этому государство регулирует наценку, - она небольшая и зависит от региона», — отметил Лисовский.
Экономист добавил, что препараты могут пропасть с полок аптек, так как торговая сеть сама решает, продавать это лекарство или нет.
«Эту проблему могут решать либо государственные аптеки, либо те, кто в этом заинтересован. Не должно быть такого, чтобы препараты были в каждой аптеке, это неправильно, даже оборота такого нет. Но, конечно, какое-то количество аптек, которые продавали бы эти препараты, должно быть. Например, пять аптек на город миллионник решили бы эту проблему», — сказал собеседник.
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#аптеки
#препараты
#лекарство
#право
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Аналитик Шнейдерман спрогнозировал 85-88 рублей за доллар на этой неделе
20 ноября 2023, 15:41

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что на этой неделе ожидается курс доллар в районе 85-87 рублей за доллар.
Кроме того, специалист прогноз по курсу евро.

«Мы ожидаем диапазон 85-88 рублей за доллар на следующей неделе, по евро — 90-96 рублей», — прокомментировал в беседе с RT Шнейдерман.

До этого сообщалось, что Россия увеличила объём вложений в американские гособлигации осенью до $73 млн. Данный показатель вырос в сентябре более чем в 2 раза по сравнению с августом, когда объём российских вложений в госбумаги достиг $31 млн. Летом этот показатель был на уровне $29 млн. При этом Россия резко сократила вложения в госдолг США весной 2018 года.

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#сша
#россия
#доллар
#евро
#прогноз
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Аргентина может стать первой страной, перешедшей на доллар США за последние 14 лет
Милей планирует сделать доллар официальной валютой Аргентины
20 ноября 2023, 15:39

Фото: iStock/Pineapple Studio

С приходом к власти в Аргентине нового президента Хавьера Милея, страна может перейти на расчёты в долларе США как в официальной валюте. Об этом следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Напомним, что по результатам выборов в Аргентине, которые завершились в воскресенье, победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он приступит к выполнению своих обязанностей 10 декабря. 

Отмечается, что Милей планирует отказаться от песо и присоединиться к девяти государствам, которые используют американский доллар как официальную валюту. 

Если президент реализует переход на новую валюту, то Аргентина станет первой за последние 14 лет и крупнейшей в истории страной, которая перейдёт на расчёты в долларах США. 

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#аргентина
#доллар
#экономика
#президент
#сша
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США планируют лишить Россию до 4% мирового рынка СПГ
РИА Новости: США лишат РФ до 4% мирового рынка санкциями против «Арктик СПГ 2»
20 ноября 2023, 13:15

Фото: iStock/MikeMareen

США пытаются лишить Россию 4% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) введением санкций против «Арктик СПГ 2». Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что в начале ноября США ввели ограничения в отношении ряда структур, связанных с проектом «Арктик СПГ 2». Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт сообщал, что такое решение обусловлено намерением уничтожить российский проект. 

Общий объём сжиженного природного газа на линиях компании «Новатек» составляет около 19,8 тонн ежегодно. Таким образом, «Арктик СПГ 2» может рассчитывать на 3-4% от всего мирового объёма СПГ, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, США вытеснили российский трубопроводный газ с большей части европейского рынка, причём сделано это было абсолютно преступными методами.

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#сша
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